Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фесюн назвал кумира в детстве. Он еще играет за Динамо
Украина. Премьер лига
06 сентября 2024, 05:27 |
574
0

Фесюн назвал кумира в детстве. Он еще играет за Динамо

Вратарь «Шахтера» вспомнил детские годы

06 сентября 2024, 05:27 |
574
0
Фесюн назвал кумира в детстве. Он еще играет за Динамо
ФК Шахтер Донецк. Кирилл Фесюн

Голкипер донецкого «Шахтера» Кирилл Фесюн признался, что в детстве восторгался одним украинским футболистом, который, к слову, до сих пор отстаивает честь киевского «Динамо» и сборной Украины.

«Понимаете, у меня с самого детства футбол был на первом месте. Мне нравилось играть в футбол, смотреть футбол. Кроме футбола мне больше ничего не нравилось, поэтому мой выбор, без шансов был связан только с этим видом спорта. С первого класса я мечтал быть футболистом.

В моем детстве все черниговские мальчики восхищались Андреем Ярмоленко. Я не был исключением. Когда он приезжал к нам на футбольные турниры – это был действительно настоящий праздник. Мы всегда очень ждали этой встречи. Поэтому моим кумиром в детстве был именно Ярмоленко», – рассказал Фесюн.

Ранее Кирилл Фесюн рассказал, почему летом этого года перебрался именно в донецкий «Шахтер».

По теме:
Шовковскому не нужен. Динамо продаст вингера в европейский клуб
Что нужно знать о переходе Герреро в Динамо
«Я боялся». Новичок Динамо рассказал, почему решил не покидать Украину
Кирилл Фесюн Андрей Ярмоленко Шахтер Донецк Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Юрій Остроумов Источник: Football.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бельгия – Израиль. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Футбол | 06 сентября 2024, 06:21 0
Бельгия – Израиль. Прогноз и анонс на матч Лиги наций
Бельгия – Израиль. Прогноз и анонс на матч Лиги наций

Поединок состоится 6 сентября в 21:45 по Киеву

Бриедис признался, из-за чего проиграл Усику в конкурентном бою за титулы
Бокс | 05 сентября 2024, 08:48 0
Бриедис признался, из-за чего проиграл Усику в конкурентном бою за титулы
Бриедис признался, из-за чего проиграл Усику в конкурентном бою за титулы

Александр победил Майриса в 2018 году

Свентек назвала причины, которые привели к ее невыходу в полуфинал US Open
Теннис | 05.09.2024, 07:31
Свентек назвала причины, которые привели к ее невыходу в полуфинал US Open
Свентек назвала причины, которые привели к ее невыходу в полуфинал US Open
«Он свой пик явно прошел». Сенченко сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
Бокс | 05.09.2024, 14:36
«Он свой пик явно прошел». Сенченко сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
«Он свой пик явно прошел». Сенченко сделал прогноз на реванш Усик – Фьюри
Милевский назвал украинца, который в будущем будет номинирован на ЗМ
Футбол | 05.09.2024, 23:34
Милевский назвал украинца, который в будущем будет номинирован на ЗМ
Милевский назвал украинца, который в будущем будет номинирован на ЗМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк Тайсон назвал современного боксера, с которым бы боялся проводить бой
Майк Тайсон назвал современного боксера, с которым бы боялся проводить бой
05.09.2024, 07:37 2
Бокс
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
05.09.2024, 04:39
Футбол
Медальный зачет Паралимпиады. Украина превзошла рубеж в 50 наград
Медальный зачет Паралимпиады. Украина превзошла рубеж в 50 наград
05.09.2024, 09:05 2
Олимпийские игры
Кто выше Пеле? Назван лучший правоногий игрок в истории футбола
Кто выше Пеле? Назван лучший правоногий игрок в истории футбола
05.09.2024, 00:01 5
Футбол
Источник: звездный нападающий Зари станет игроком Динамо
Источник: звездный нападающий Зари станет игроком Динамо
04.09.2024, 12:49 39
Футбол
ВИДЕО. Дюплантис выиграл выставочный забег на 100 м у Вархольма
ВИДЕО. Дюплантис выиграл выставочный забег на 100 м у Вархольма
04.09.2024, 23:23 3
Другие виды
Жирона и Рома отреагировали на номинацию Довбика на Золотой мяч 2024
Жирона и Рома отреагировали на номинацию Довбика на Золотой мяч 2024
04.09.2024, 21:58 2
Футбол
Стало известно, сколько заработали Костюк и Свитолина на US Open 2024
Стало известно, сколько заработали Костюк и Свитолина на US Open 2024
04.09.2024, 02:31 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем