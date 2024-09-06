Фесюн назвал кумира в детстве. Он еще играет за Динамо
Вратарь «Шахтера» вспомнил детские годы
Голкипер донецкого «Шахтера» Кирилл Фесюн признался, что в детстве восторгался одним украинским футболистом, который, к слову, до сих пор отстаивает честь киевского «Динамо» и сборной Украины.
«Понимаете, у меня с самого детства футбол был на первом месте. Мне нравилось играть в футбол, смотреть футбол. Кроме футбола мне больше ничего не нравилось, поэтому мой выбор, без шансов был связан только с этим видом спорта. С первого класса я мечтал быть футболистом.
В моем детстве все черниговские мальчики восхищались Андреем Ярмоленко. Я не был исключением. Когда он приезжал к нам на футбольные турниры – это был действительно настоящий праздник. Мы всегда очень ждали этой встречи. Поэтому моим кумиром в детстве был именно Ярмоленко», – рассказал Фесюн.
Ранее Кирилл Фесюн рассказал, почему летом этого года перебрался именно в донецкий «Шахтер».
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