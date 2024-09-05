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Украина. Премьер лига
05 сентября 2024, 14:23 | Обновлено 05 сентября 2024, 14:35
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Кирилл ФЕСЮН: «Шахтер был наиболее настойчивым»

Украинский голкипер – о переходе в «Шахтер»

05 сентября 2024, 14:23 | Обновлено 05 сентября 2024, 14:35
300
0
Кирилл ФЕСЮН: «Шахтер был наиболее настойчивым»
ФК Шахтер. Кирилл Фесюн

Голкипер молодежной сборной Украины Кирилл Фесюн рассказал, почему летом перебрался именно в донецкий «Шахтер»:

«Был определенный интерес со стороны некоторых украинских клубов, но «Шахтер» был наиболее настойчивым и предложил лучшие условия. Относительно зарубежных клубов я не знаю, возможно были какие-то разговоры, но мы с агентом разговариваем, только когда дело доходит до конкретики.

На уровне разговоров можно и в «Манчестер Сити» поехать, и в «Барселону». Мне такое неинтересно. Конкретное и лучшее предложение было от «Шахтера».

«Брентфорд»? Что-то слышал об этом, но просто на уровне слухов. Агент мне по этому поводу ничего не говорил. Тем более, где я, и где «Брентфорд».

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Кирилл Фесюн Шахтер Донецк
Олег Дидух Источник: Football.ua
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