Кирилл ФЕСЮН: «Шахтер был наиболее настойчивым»

Голкипер молодежной сборной Украины Кирилл Фесюн рассказал, почему летом перебрался именно в донецкий «Шахтер»:

«Был определенный интерес со стороны некоторых украинских клубов, но «Шахтер» был наиболее настойчивым и предложил лучшие условия. Относительно зарубежных клубов я не знаю, возможно были какие-то разговоры, но мы с агентом разговариваем, только когда дело доходит до конкретики.

На уровне разговоров можно и в «Манчестер Сити» поехать, и в «Барселону». Мне такое неинтересно. Конкретное и лучшее предложение было от «Шахтера».

«Брентфорд»? Что-то слышал об этом, но просто на уровне слухов. Агент мне по этому поводу ничего не говорил. Тем более, где я, и где «Брентфорд».