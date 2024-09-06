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  4. Наставник Португалии отметил особенность рекорда Роналду в 900 голов
Португалия
06 сентября 2024, 05:46 |
722
0

Наставник Португалии отметил особенность рекорда Роналду в 900 голов

Роберто Мартинес – о достижении нападающего

06 сентября 2024, 05:46 |
722
0
Наставник Португалии отметил особенность рекорда Роналду в 900 голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду и Роберто Мартинес

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поделился мнением о значимости того факта, что нападающий Криштиану Роналду в матче Лиги наций с Хорватией (2:1) забил гол, который стал для него 900-м в карьере. 

«Это исторический момент. 900 голов – это невероятно. Это правда, что он забил 900-й гол, выступая за сборную Португалии, потому что у него есть обязательства перед командой, он помогает молодым футболистам в раздевалке.

Думаю, что болельщикам понравилось, что 900-й гол Роналду был забит в день чествования Пепе. Это еще более особенное событие», – заявил Мартинес.

Ранее Роналду рассказал, чего ему стоило забить 900 голов в карьере.

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сборная Португалии по футболу Роберто Мартинес Криштиану Роналду
Юрій Остроумов Источник: Record.pt
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