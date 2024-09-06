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  4. Роналду рассказал, чего ему стоило забить 900 голов в карьере
Португалия
06 сентября 2024, 01:57 |
65
0

Роналду рассказал, чего ему стоило забить 900 голов в карьере

Криштиану оценил свое бомбардирское достижение

06 сентября 2024, 01:57 |
65
0
Роналду рассказал, чего ему стоило забить 900 голов в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду дал оценку своему голу в матче Лиги наций против команды Хорватии (2:1), который стал для него 900-м в карьере.

«Это много значит для меня. Я давно хотел достичь этой отметки. Я знал, что добьюсь ее, поскольку я продолжаю играть.

Может показаться, что это очередное мое достижение, но только я знаю, как это тяжело – работать каждый день, чтобы забить 900 голов.
Мы должны подчеркнуть отличную игру обеих команд. Португалия показала себя очень хорошо. Мы знали, что нужно было перетерпеть. Это была отличная игра», - заявил Роналду.

Ранее сообщалось, за кого Криштиану Роналду из 900 голов забил больше всего, а за кого – меньше всего.

По теме:
У Роналду – 900. За кого забил больше всего, за кого – меньше всего
Португалия – Хорватия – 2:1. Роналду забил 900-й мяч. Видео голов и обзор
Итоги дня Лиги наций. Турнирные таблицы после первых сыгранных матчей
Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу
Юрій Остроумов Источник: Record.pt
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