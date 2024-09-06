Роналду рассказал, чего ему стоило забить 900 голов в карьере

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду дал оценку своему голу в матче Лиги наций против команды Хорватии (2:1), который стал для него 900-м в карьере.

«Это много значит для меня. Я давно хотел достичь этой отметки. Я знал, что добьюсь ее, поскольку я продолжаю играть.

Может показаться, что это очередное мое достижение, но только я знаю, как это тяжело – работать каждый день, чтобы забить 900 голов.

Мы должны подчеркнуть отличную игру обеих команд. Португалия показала себя очень хорошо. Мы знали, что нужно было перетерпеть. Это была отличная игра», - заявил Роналду.

Ранее сообщалось, за кого Криштиану Роналду из 900 голов забил больше всего, а за кого – меньше всего.