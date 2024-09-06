У Роналду – 900. За кого забил больше всего, за кого – меньше всего

В четверг, 5 сентября, в матче Лиги наций УЕФА Португалия – Хорватия (2:1) нападающий хозяев Криштиану Роналду отметился 900-м голом в карьере.

Он на 34-й минуте поединка с передачи Нуну Мендеша удвоил перевес португальской сборной, чем, по сути, гарантировал ей победу в матче.

Чтобы достичь отметки в 900 голов, Роналду пришлось провести в карьере 1236 матчей.

Наибольшее количество голов Криштиану забил в форме мадридского «Реала» – 450, то есть ровно половину от общего количества. 145 раз он отличился, будучи игроком «Манчестер Юнайтед», а 131 раз – в поединках за национальную команду.

101 гол у португальца за «Ювентус» и 68 за нынешний клуб – «Аль-Наср» из Эр-Рияда.

Наименьшее количество голов в карьере Криштиану Роналду забил в форме лиссабонского «Спортинга» – своего родного клуба.