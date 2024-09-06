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Лига наций
06 сентября 2024, 01:00 | Обновлено 06 сентября 2024, 02:06
296
0

У Роналду – 900. За кого забил больше всего, за кого – меньше всего

Криштиану достиг знакового показателя результативности

06 сентября 2024, 01:00 | Обновлено 06 сентября 2024, 02:06
296
0
У Роналду – 900. За кого забил больше всего, за кого – меньше всего
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В четверг, 5 сентября, в матче Лиги наций УЕФА Португалия – Хорватия (2:1) нападающий хозяев Криштиану Роналду отметился 900-м голом в карьере.

Он на 34-й минуте поединка с передачи Нуну Мендеша удвоил перевес португальской сборной, чем, по сути, гарантировал ей победу в матче.

Чтобы достичь отметки в 900 голов, Роналду пришлось провести в карьере 1236 матчей.

Наибольшее количество голов Криштиану забил в форме мадридского «Реала» – 450, то есть ровно половину от общего количества. 145 раз он отличился, будучи игроком «Манчестер Юнайтед», а 131 раз – в поединках за национальную команду.

101 гол у португальца за «Ювентус» и 68 за нынешний клуб – «Аль-Наср» из Эр-Рияда.

Наименьшее количество голов в карьере Криштиану Роналду забил в форме лиссабонского «Спортинга» – своего родного клуба.

По теме:
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Португалия – Хорватия – 2:1. Роналду забил 900-й мяч. Видео голов и обзор
Итоги дня Лиги наций. Турнирные таблицы после первых сыгранных матчей
сборная Португалии по футболу Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Спортинг Лиссабон Аль-Наср Эр-Рияд Ювентус Криштиану Роналду
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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