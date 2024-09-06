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Англия
06 сентября 2024, 04:16 | Обновлено 06 сентября 2024, 04:19
103
1

Источник: Манчестер Юнайтед может уволить тен Хага

Манкунианцы могут решиться на тренерскую рокировку

06 сентября 2024, 04:16 | Обновлено 06 сентября 2024, 04:19
103
1
Источник: Манчестер Юнайтед может уволить тен Хага
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Английский «Манчестер Юнайтед» может прекратить сотрудничество с главным тренером первой команды Эриком тен Хагом.

Источник утверждает, что нидерландец рискует быть вскоре уволенным, если руководство клуба не будет видеть, что игровая модель команды под началом тен Хага впечатляет и дает свои плоды. В «верхах» уверены, что стиль игры «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне откровенно неудовлетворительный.

В клубе понимают, что команда ослаблена травмами игроков. Исходя из этого, тен Хагу необходимо время, чтобы интегрировать новичков, но также есть серьезная обеспокоенность тем, как тренер выстраивает команду. Модель игры тренера тщательно изучается футбольным департаментом «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» в таблице чемпионата Англии занимает 14-е место. Команда на старте сезона одержала одну победу и потерпела два поражения.

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Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Юрій Остроумов Источник: The Guardian
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