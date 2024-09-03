Тен Хаг близок к историческому провалу в МЮ. Он уже худший в ХХІ веке
Нидерландец имеет плохой важный статистический показатель
В минувший уик-энд «Манчестер Юнайтед» в матче 3-го тура Английской Премьер-лиги на своем поле проиграл «Ливерпулю» со счетом 0:3.
Для главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага эта игра стала 118-й официальной во главе команды.
Под руководством 54-летнего специалиста «красные дьяволы» одержали 69 побед, 15 раз сыграли вничью и потерпели 34 поражения. По процентному соотношению количества поражений к количеству матчей 28,81% от общего числа игр «Манчестер Юнайтед» под руководством тен Хага проиграл.
По этому показателю нидерландец является вторым худшим тренером в истории клуба, работавшим с командой более 100 матчей.
Худший показатель лишь у шотландца Томми Дохерти, который тренировал клуб из Манчестера с 1972 по 1977 год. Под его руководством манкунианцы проиграли 51 игру из 159 (32,07%).
Ранее в «МЮ» поставили точку в вопросе перспектив тен Хага.
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