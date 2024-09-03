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Англия
03 сентября 2024, 08:17 | Обновлено 03 сентября 2024, 08:19
1064
0

В МЮ поставили точку в вопросе перспектив тен Хага

Омар Беррада – о перспективах нидерландского тренера

03 сентября 2024, 08:17 | Обновлено 03 сентября 2024, 08:19
1064
0
В МЮ поставили точку в вопросе перспектив тен Хага
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Омар Беррада ответил на вопрос о будущем наставника команды Эрика тен Хага в свете последних новостей о его вероятном увольнении в самой ближайшей перспективе.

«Эрик тен Хаг пользуется полной поддержкой, мы очень тесно сотрудничали в летнее трансферное окно. Мы намерены продолжить работу в постоянном контакте с тренером, чтобы помочь ему добиться наилучших результатов», – заявил Беррада.

Как известно, тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. «Красные дьяволы» при нем выиграли Кубок Англии и Кубок английской лиги.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» в таблице АПЛ занимает 14-е место после 3 туров сезона-2024/2025.

Ранее в Англии назвали приблизительные сроки увольнения тен Хага из «МЮ».

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Юрій Остроумов Источник: Фабрицио Романо
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