В МЮ поставили точку в вопросе перспектив тен Хага

Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Омар Беррада ответил на вопрос о будущем наставника команды Эрика тен Хага в свете последних новостей о его вероятном увольнении в самой ближайшей перспективе.

«Эрик тен Хаг пользуется полной поддержкой, мы очень тесно сотрудничали в летнее трансферное окно. Мы намерены продолжить работу в постоянном контакте с тренером, чтобы помочь ему добиться наилучших результатов», – заявил Беррада.

Как известно, тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. «Красные дьяволы» при нем выиграли Кубок Англии и Кубок английской лиги.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» в таблице АПЛ занимает 14-е место после 3 туров сезона-2024/2025.

Ранее в Англии назвали приблизительные сроки увольнения тен Хага из «МЮ».