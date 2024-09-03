В МЮ поставили точку в вопросе перспектив тен Хага
Омар Беррада – о перспективах нидерландского тренера
Исполнительный директор «Манчестер Юнайтед» Омар Беррада ответил на вопрос о будущем наставника команды Эрика тен Хага в свете последних новостей о его вероятном увольнении в самой ближайшей перспективе.
«Эрик тен Хаг пользуется полной поддержкой, мы очень тесно сотрудничали в летнее трансферное окно. Мы намерены продолжить работу в постоянном контакте с тренером, чтобы помочь ему добиться наилучших результатов», – заявил Беррада.
Как известно, тен Хаг возглавляет «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. «Красные дьяволы» при нем выиграли Кубок Англии и Кубок английской лиги.
Сейчас «Манчестер Юнайтед» в таблице АПЛ занимает 14-е место после 3 туров сезона-2024/2025.
Ранее в Англии назвали приблизительные сроки увольнения тен Хага из «МЮ».
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