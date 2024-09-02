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Англия
02 сентября 2024, 12:34 | Обновлено 02 сентября 2024, 12:41
676
0

В Англии назвали приблизительные сроки увольнения тен Хага из МЮ

Гари Невилл – о перспективах наставника манкунианцев

02 сентября 2024, 12:34 | Обновлено 02 сентября 2024, 12:41
676
0
В Англии назвали приблизительные сроки увольнения тен Хага из МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказал мнение о вотуме доверия, который имеется у главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага со стороны клубного руководства.

«Для тен Хага это будет непростая неделя, просто потому, что давление будет расти. Но я думаю, что он доработает до Рождества. В этом нет никаких сомнений. Нет никаких сомнений, что INEOS и руководство клуба не собираются делать что-то глупое.

В течение трех или четырех месяцев они принимали решение оставить его. Они получат четыре или пять месяцев. Чего они не имеют права сделать, так это оказаться в середине таблицы к Рождеству, но он получит несколько месяцев, в этом нет никаких сомнений», – заявил Невилл.

Напомним, в минувший уик-энд в 3-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» дома проиграл 0:3 «Ливерпулю».

Ранее сообщалось, что Эрик тен Хаг стал автором антирекорда «МЮ» всех времен.

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Тен Хаг стал автором антирекорда МЮ всех времен
Гари Невилл Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Юрій Остроумов Источник: Sky Sports
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