В Англии назвали приблизительные сроки увольнения тен Хага из МЮ
Гари Невилл – о перспективах наставника манкунианцев
Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказал мнение о вотуме доверия, который имеется у главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага со стороны клубного руководства.
«Для тен Хага это будет непростая неделя, просто потому, что давление будет расти. Но я думаю, что он доработает до Рождества. В этом нет никаких сомнений. Нет никаких сомнений, что INEOS и руководство клуба не собираются делать что-то глупое.
В течение трех или четырех месяцев они принимали решение оставить его. Они получат четыре или пять месяцев. Чего они не имеют права сделать, так это оказаться в середине таблицы к Рождеству, но он получит несколько месяцев, в этом нет никаких сомнений», – заявил Невилл.
Напомним, в минувший уик-энд в 3-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» дома проиграл 0:3 «Ливерпулю».
Ранее сообщалось, что Эрик тен Хаг стал автором антирекорда «МЮ» всех времен.
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