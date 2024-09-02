Тен Хаг стал автором антирекорда МЮ всех времен

В воскресенье, 1 сентября, состоялся матч 3-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Игра, как известно, завершилась со счетом 3:0 в пользу мерсисайдцев и стала исторически печальной для главного тренера хозяев Эрика тен Хага.

Это поражение стало для «Ман Юнайтед» вторым в трех стартовых турах нового сезона. В компании 2022/2023 манкунианцы при тен Хаге также начали с двух поражений в трех стартовых матчах, проиграв «Брайтону» и «Брентфорду».

Эрик тен Хаг стал первым тренером «Манчестер Юнайтед» в истории, который проиграл два из трех стартовых туров АПЛ дважды.

В нынешнем сезоне до поражения от «Ливерпуля» «Манчестер Юнайтед» уступил во 2-м туре «Брайтону» (1:2), а начал компанию с победы над «Фулхэмом» (1:0).

Ранее легенда «Ливерпуля» оценил ближайшие перспективы «Ман Юнайтед» с тен Хагом.