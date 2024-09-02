Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тен Хаг стал автором антирекорда МЮ всех времен
Англия
02 сентября 2024, 11:15 | Обновлено 02 сентября 2024, 11:28
370
0

Тен Хаг стал автором антирекорда МЮ всех времен

Нидерландец оставил неприятный след в истории клуба

02 сентября 2024, 11:15 | Обновлено 02 сентября 2024, 11:28
370
0
Тен Хаг стал автором антирекорда МЮ всех времен
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

В воскресенье, 1 сентября, состоялся матч 3-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Игра, как известно, завершилась со счетом 3:0 в пользу мерсисайдцев и стала исторически печальной для главного тренера хозяев Эрика тен Хага.

Это поражение стало для «Ман Юнайтед» вторым в трех стартовых турах нового сезона. В компании 2022/2023 манкунианцы при тен Хаге также начали с двух поражений в трех стартовых матчах, проиграв «Брайтону» и «Брентфорду».

Эрик тен Хаг стал первым тренером «Манчестер Юнайтед» в истории, который проиграл два из трех стартовых туров АПЛ дважды.

В нынешнем сезоне до поражения от «Ливерпуля» «Манчестер Юнайтед» уступил во 2-м туре «Брайтону» (1:2), а начал компанию с победы над «Фулхэмом» (1:0).

Ранее легенда «Ливерпуля» оценил ближайшие перспективы «Ман Юнайтед» с тен Хагом.

По теме:
ФОТО. Жена Каземиро ответила хейтерам, который накинулись на бразильца
Лидер – один. Как дела в гонке бомбардиров УПЛ?
В Лондоне оценили 24 минуты Мудрика в матче с Кристал Пэлас
Эрик тен Хаг Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Юрій Остроумов Источник: Opta
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мичел признался, почему заменил Цыганкова после 1-го тайма игры с Севильей
Футбол | 02 сентября 2024, 07:35 1
Мичел признался, почему заменил Цыганкова после 1-го тайма игры с Севильей
Мичел признался, почему заменил Цыганкова после 1-го тайма игры с Севильей

Каталонцы одержали победу со счетом 2:0

Стала известна оценка Мудрика за 24 минуты в матче Челси – Кристал Пэлас
Футбол | 01 сентября 2024, 18:19 4
Стала известна оценка Мудрика за 24 минуты в матче Челси – Кристал Пэлас
Стала известна оценка Мудрика за 24 минуты в матче Челси – Кристал Пэлас

1 сентября пенсионеры сыграли вничью с орлами со счетом 1:1

ОФИЦИАЛЬНО. Центральный матч УПЛ Кривбасс – Шахтер не будет доигран
Футбол | 01.09.2024, 21:18
ОФИЦИАЛЬНО. Центральный матч УПЛ Кривбасс – Шахтер не будет доигран
ОФИЦИАЛЬНО. Центральный матч УПЛ Кривбасс – Шахтер не будет доигран
«Медленно угасает». В Италии оценили игру Довбика против Ювентуса
Футбол | 02.09.2024, 09:47
«Медленно угасает». В Италии оценили игру Довбика против Ювентуса
«Медленно угасает». В Италии оценили игру Довбика против Ювентуса
Экс-хоккеист сборной Украины: «Гореть вам в аду, ублюдки»
Хоккей | 02.09.2024, 08:08
Экс-хоккеист сборной Украины: «Гореть вам в аду, ублюдки»
Экс-хоккеист сборной Украины: «Гореть вам в аду, ублюдки»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Перес провел экстренную встречу с Луниным. Андрей шокировал босса Реала
Перес провел экстренную встречу с Луниным. Андрей шокировал босса Реала
01.09.2024, 07:55 15
Футбол
«Все равно он наш». Российский боксер-путинист высказался об Усике
«Все равно он наш». Российский боксер-путинист высказался об Усике
31.08.2024, 12:05 22
Бокс
ВИДЕО. Павлюченкова пробила мячом в корпус Свёнтек и не извинилась
ВИДЕО. Павлюченкова пробила мячом в корпус Свёнтек и не извинилась
01.09.2024, 11:57 9
Теннис
Джокович рассказал о причинах сенсационного поражения на US Open
Джокович рассказал о причинах сенсационного поражения на US Open
31.08.2024, 08:12
Теннис
Не сыграет за сборную? Шовковский сообщил о повреждении у лидера Динамо
Не сыграет за сборную? Шовковский сообщил о повреждении у лидера Динамо
01.09.2024, 19:52 2
Футбол
Не Месси, не Роналду. Назван лучший вингер за всю историю футбола
Не Месси, не Роналду. Назван лучший вингер за всю историю футбола
01.09.2024, 07:16 7
Футбол
Карл Фроч назвал единственного современного боксера, который похож на Усика
Карл Фроч назвал единственного современного боксера, который похож на Усика
01.09.2024, 08:33 1
Бокс
Анчелотти дал оценку поступку Винисиуса Жуниора по отношению к Мбаппе
Анчелотти дал оценку поступку Винисиуса Жуниора по отношению к Мбаппе
02.09.2024, 04:51
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем