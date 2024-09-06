Роналду упрочил лидерство по голам за сборную. Сколько у Месси?

Вечером 5 сентября нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал автором одного гола свой команды в матче Лиги наций со сборной Хорватии (2:1).

Этот гол стал для 39-летнего форварда 131-м в форме национальной сборной, а также, напомним, 900-м в карьере.

Роналду остается мировым рекордсменом по показателю голов в сборной. Вторую позицию в реестре занимает аргентинец Лионель Месси, на счету которого 109 мячей.

Как известно, ранее Криштиану Роналду рассказал, чего ему стоило забить 900 голов в карьере.