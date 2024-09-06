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06 сентября 2024, 03:36 | Обновлено 06 сентября 2024, 03:39
45
0

Роналду упрочил лидерство по голам за сборную. Сколько у Месси?

Криштиану увеличил отрыв от Лионеля

06 сентября 2024, 03:36 | Обновлено 06 сентября 2024, 03:39
45
0
Роналду упрочил лидерство по голам за сборную. Сколько у Месси?
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Вечером 5 сентября нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал автором одного гола свой команды в матче Лиги наций со сборной Хорватии (2:1).

Этот гол стал для 39-летнего форварда 131-м в форме национальной сборной, а также, напомним, 900-м в карьере.

Роналду остается мировым рекордсменом по показателю голов в сборной. Вторую позицию в реестре занимает аргентинец Лионель Месси, на счету которого 109 мячей.

Как известно, ранее Криштиану Роналду рассказал, чего ему стоило забить 900 голов в карьере.

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У Роналду – 900. За кого забил больше всего, за кого – меньше всего
Криштиану Роналду Лионель Месси сборная Португалии по футболу сборная Аргентины по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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