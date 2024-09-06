Другие новости06 сентября 2024, 03:36 | Обновлено 06 сентября 2024, 03:39
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Роналду упрочил лидерство по голам за сборную. Сколько у Месси?
Криштиану увеличил отрыв от Лионеля
06 сентября 2024, 03:36 | Обновлено 06 сентября 2024, 03:39
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Вечером 5 сентября нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал автором одного гола свой команды в матче Лиги наций со сборной Хорватии (2:1).
Этот гол стал для 39-летнего форварда 131-м в форме национальной сборной, а также, напомним, 900-м в карьере.
Роналду остается мировым рекордсменом по показателю голов в сборной. Вторую позицию в реестре занимает аргентинец Лионель Месси, на счету которого 109 мячей.
Как известно, ранее Криштиану Роналду рассказал, чего ему стоило забить 900 голов в карьере.
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