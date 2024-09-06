ОФИЦИАЛЬНО. У Трубина – новый тренер. Он брал с Бенфикой чемпионат

Лиссабонская «Бенфика» уведомила о том, что наставником команды стал Бруну Лаже.

48-летний специалист заключил с «орлами» соглашение сроком до 2026 года.

Ранее Лаже уже работал с «Бенфикой», цвета которой защищает украинский голкипер Анатолий Трубин. В 2018-м Бруну возглавил «Бенфику Б» и по ходу сезона стал исполняющим обязанности главного тренера основной команды, выиграв в итоге с ней чемпионат. Спустя год «орлы» финишировали вторым, после чего Лаже был уволен.

С 2021 по 2022 год Бруну Лаже работал в «Вулверхэмптоне», в 2023-м возглавлял «Ботафого».