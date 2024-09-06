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Испания
06 сентября 2024, 02:37 |
257
0

Реал отреагировал на 900 голов в карьере Роналду

Мадридцы поздравили бывшего игрока

06 сентября 2024, 02:37 |
257
0
Реал отреагировал на 900 голов в карьере Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Мадридский «Реал» выступил с публичным обращением к португальскому нападающему Криштиану Роналду, который, как известно, стал первым футболистом в мировой истории, который забил 900 официальных голов в карьере.

«Еще одна историческая веха: 900 голов в профессиональной карьере одной из величайших легенд «Реала» и мирового футбола. Поздравляем, дорогой и всеми любимый Криштиану!

«Реал» и его фанаты всегда будут тобой гордиться», – сказано в релизе «галактикос».

Ранее, напомним, Криштиану Роналду рассказал, чего ему стоило забить 900 голов в карьере.

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У Роналду – 900. За кого забил больше всего, за кого – меньше всего
Реал Мадрид Криштиану Роналду
Юрій Остроумов Источник: ФК Реал Мадрид
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