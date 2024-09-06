Реал отреагировал на 900 голов в карьере Роналду

Мадридский «Реал» выступил с публичным обращением к португальскому нападающему Криштиану Роналду, который, как известно, стал первым футболистом в мировой истории, который забил 900 официальных голов в карьере.

«Еще одна историческая веха: 900 голов в профессиональной карьере одной из величайших легенд «Реала» и мирового футбола. Поздравляем, дорогой и всеми любимый Криштиану!

«Реал» и его фанаты всегда будут тобой гордиться», – сказано в релизе «галактикос».

Ранее, напомним, Криштиану Роналду рассказал, чего ему стоило забить 900 голов в карьере.