Реал отреагировал на 900 голов в карьере Роналду
Мадридцы поздравили бывшего игрока
Мадридский «Реал» выступил с публичным обращением к португальскому нападающему Криштиану Роналду, который, как известно, стал первым футболистом в мировой истории, который забил 900 официальных голов в карьере.
«Еще одна историческая веха: 900 голов в профессиональной карьере одной из величайших легенд «Реала» и мирового футбола. Поздравляем, дорогой и всеми любимый Криштиану!
«Реал» и его фанаты всегда будут тобой гордиться», – сказано в релизе «галактикос».
Ранее, напомним, Криштиану Роналду рассказал, чего ему стоило забить 900 голов в карьере.
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