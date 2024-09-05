ФОТО. Без лидера. Сборная Украины провела тренировку перед поединком ЛН

7 сентября сборная Украины по футболу проведет матч 1-го раунда Лиги наций. Соперником украинской команды станет сборная Албании.

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Матч с Албанией Украина проведет в столице Чехии Праге на стадионе Epet Arena. Начало матча запланировано в 21:45 по киевскому времени.

Украинская команда проведет первый матч после выступления на Евро-2024, где подопечные Реброва не смогли выйти из группы.

Футболисты сборной Украины продолжают активно готовиться к этому поединку. Пресс-служба УАФ поделилась фото с сегодняшней вечерней тренировки главной команды страны.

Ранее стало известно, что лидер сборной Украины Артем Довбик пропустит ближайшие два матча национальной команды.

ФОТО. Без Довбика. Сборная Украины провела тренировку перед игрой Лиги наций