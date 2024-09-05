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  4. КОПОЛОВЕЦ: «Довбик зависим от партнеров. Давно не забивал за сборную»
Лига наций
05 сентября 2024, 21:25 |
136
0

КОПОЛОВЕЦ: «Довбик зависим от партнеров. Давно не забивал за сборную»

Экс-игрок «Карпат» ожидает от сборной полной самоотдачи

05 сентября 2024, 21:25 |
136
0
КОПОЛОВЕЦ: «Довбик зависим от партнеров. Давно не забивал за сборную»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Известный в прошлом футболист «Карпат», «Миная» Михаил Кополовец эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на стартовый матч Лиги наций между Украиной и Албанией, который состоится 7 сентября в Праге:

– То, что сейчас почти во всех странах научились играть в футбол – аксиома. И все чаще верх берет не класс соперника, а игровая дисциплина оппонента, желание действовать на максимуме.

На мой взгляд, бойцовские качества очень много будут весить в соперничестве в нашей группе, где собрались равные по силам участники. Скажется ли на игре украинцев отсутствие травмированного Артема Довбика? Не думаю. Он квалифицированный нападающий, однако зависим от партнеров, к тому же, давно не забивал, как за сборную, так и за нынешний свой клуб – «Рому».

В конце концов, как по мне, даже «звездный» игрок, как говорится, один в поле не воин. Все решают командные усилия. Тем более, что первый оппонент – Албания, из не уступчивых, умеет навязать жесткую борьбу.

Следует ожидать упорного соперничества на каждом клочке газона. Но надеюсь, что благодаря более креативным действиям наших полузащитников, Украина отпразднует викторию – 1:0.

Ранее сообщалось, что в сборной Украины решили, нужна ли замена травмированному Довбику.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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