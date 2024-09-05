Лига наций05 сентября 2024, 18:47 | Обновлено 05 сентября 2024, 18:48
2236
8
В сборной Украины решили, нужна ли замена травмированному Довбику
Ребров решил не вызывать игрока на замену
05 сентября 2024, 18:47 | Обновлено 05 сентября 2024, 18:48
2236
8
По информации ТаТоТаке, тренер сборной Украины Сергей Ребров решил не вызывать другого форварда вместо Артема Довбика, который получил травму и пропустит матчи Лиги наций.
В составе национальной команды остаются нападающие Владислав Ванат и Роман Яремчук. Сборная Украины 7 сентября проведет игру первого тура Лиги наций против Албании, а 10 сентября сыграет против Чехии.
В резервном списке остается форвард «Шахтера» Даниил Сикан.
Пока нет информации о тяжести травмы Довбика, но ожидается, что повреждение не очень серьезное.
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Комментарии 8
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Фэдя Акотсос, а ну давай, назви українського нападника, який міг би замінити Довбика?
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Фєдька, як вважаєш, чому днонєтскага сссікана не викликають до збірної? Яка причина? Як гадаєш? Виявляється ти можеш писати навіть без ctrlC ctrlV. Продовжуй) Ти цікавий співрозмовник)
Може хтось знає, коли в останнє український нападник фк гуньдяй суркіса забивав голи в основному раунді лізі чемпіонів!?
Треба було ще викликати Сікана замість ваната, та Філіпова. Цей ванат обісраний може тількі сімулювати та черовону отримати, ну ще він вміє голи минаям забивати та колосу, щоб забити 4 голи в основному раунді лізі чемпіонів як це зробив Сікан, треба років 10 Ванату на це, ну фк гуньдяй все одно не грає в основному раунді лізі чемпіонів та не будуть грати в майбутньому 😂
Філіпова можна було б і викликати. А більше нормальних нападників і немає. Віримо в результативні дії і Яремчука і Ваната
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