Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В сборной Украины решили, нужна ли замена травмированному Довбику
Лига наций
05 сентября 2024, 18:47 | Обновлено 05 сентября 2024, 18:48
2236
8

В сборной Украины решили, нужна ли замена травмированному Довбику

Ребров решил не вызывать игрока на замену

05 сентября 2024, 18:47 | Обновлено 05 сентября 2024, 18:48
2236
8
В сборной Украины решили, нужна ли замена травмированному Довбику
УАФ. Артем Довбик

По информации ТаТоТаке, тренер сборной Украины Сергей Ребров решил не вызывать другого форварда вместо Артема Довбика, который получил травму и пропустит матчи Лиги наций.

В составе национальной команды остаются нападающие Владислав Ванат и Роман Яремчук. Сборная Украины 7 сентября проведет игру первого тура Лиги наций против Албании, а 10 сентября сыграет против Чехии.

В резервном списке остается форвард «Шахтера» Даниил Сикан.

Пока нет информации о тяжести травмы Довбика, но ожидается, что повреждение не очень серьезное.

По теме:
Суперкомпьютер спрогнозировал место сборной Украины в группе Лиги наций
Рейтинг претендентов на Золотой мяч: Довбик не в числе фаворитов
«Он топ-1». Экс-игрок сборной Украины оценил номинацию Довбика на ЗМ
Артем Довбик сборная Украины по футболу Никита Ребров Лига наций Украина - Албания Чехия - Украина
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Плохие новости из лагеря сборной Украины. Звезда пропустит игры Лиги наций
Футбол | 05 сентября 2024, 11:08 34
Плохие новости из лагеря сборной Украины. Звезда пропустит игры Лиги наций
Плохие новости из лагеря сборной Украины. Звезда пропустит игры Лиги наций

Артем Довбик получил травму

Бриедис признался, из-за чего проиграл Усику в конкурентном бою за титулы
Бокс | 05 сентября 2024, 08:48 0
Бриедис признался, из-за чего проиграл Усику в конкурентном бою за титулы
Бриедис признался, из-за чего проиграл Усику в конкурентном бою за титулы

Александр победил Майриса в 2018 году

Джордж Форман назвал 3 боксеров, которые били сильнее Али и Холифилда
Бокс | 05.09.2024, 00:17
Джордж Форман назвал 3 боксеров, которые били сильнее Али и Холифилда
Джордж Форман назвал 3 боксеров, которые били сильнее Али и Холифилда
Шахтер среди них. Названо клубы, которые интересовались звездой Динамо
Футбол | 05.09.2024, 12:08
Шахтер среди них. Названо клубы, которые интересовались звездой Динамо
Шахтер среди них. Названо клубы, которые интересовались звездой Динамо
Карпаты подписали Бруниньо, который сыграл 55 матчей в бразильской Серии А
Футбол | 05.09.2024, 18:34
Карпаты подписали Бруниньо, который сыграл 55 матчей в бразильской Серии А
Карпаты подписали Бруниньо, который сыграл 55 матчей в бразильской Серии А
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Pavel_i_CO
Фэдя Акотсос, а ну давай, назви українського нападника, який міг би замінити Довбика?
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Pavel_i_CO
Фєдька, як вважаєш, чому днонєтскага сссікана не викликають до збірної? Яка причина? Як гадаєш? Виявляється ти можеш писати навіть без ctrlC ctrlV. Продовжуй) Ти цікавий співрозмовник)
Ответить
0
Chieftain
Може хтось знає, коли в останнє український нападник фк гуньдяй суркіса забивав голи в основному раунді лізі чемпіонів!?
Ответить
-2
Chieftain
Треба було ще викликати Сікана замість ваната, та Філіпова. Цей ванат обісраний може тількі сімулювати та черовону отримати, ну ще він вміє голи минаям забивати та колосу, щоб забити 4 голи в основному раунді лізі чемпіонів як це зробив Сікан, треба років 10 Ванату на це, ну фк гуньдяй все одно не грає в основному раунді лізі чемпіонів та не будуть грати в майбутньому 😂
Ответить
-2
Pavel_i_CO
Філіпова можна було б і викликати. А більше нормальних нападників і немає. Віримо в результативні дії і Яремчука і Ваната
Ответить
-2
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван лучший вратарь мира на данный момент. В рейтинг попал украинец
Назван лучший вратарь мира на данный момент. В рейтинг попал украинец
04.09.2024, 08:11 14
Футбол
Джошуа назвал боксера, который бы победил Усика, Кличко и Майка Тайсона
Джошуа назвал боксера, который бы победил Усика, Кличко и Майка Тайсона
04.09.2024, 07:44 7
Бокс
Клуб, у которого ТЦК призвали футболиста, снимется с украинского чемпионата
Клуб, у которого ТЦК призвали футболиста, снимется с украинского чемпионата
03.09.2024, 22:25 42
Футбол
Чжэн Циньвень и Соболенко определили вторую полуфиналистку US Open 2024
Чжэн Циньвень и Соболенко определили вторую полуфиналистку US Open 2024
04.09.2024, 03:31 3
Теннис
Минус фаворит. Стал известен первый полуфиналист US Open 2024 у мужчин
Минус фаворит. Стал известен первый полуфиналист US Open 2024 у мужчин
04.09.2024, 00:23 2
Теннис
Мегакамбек во втором сете. Определена первая полуфиналистка US Open
Мегакамбек во втором сете. Определена первая полуфиналистка US Open
03.09.2024, 20:39 7
Теннис
Известно, сколько денег заработало Динамо за попадание в основной этап ЛЕ
Известно, сколько денег заработало Динамо за попадание в основной этап ЛЕ
04.09.2024, 07:10 21
Футбол
2 игрока и большая сумма. Известно, что отдаст Динамо в обмен на Герреро
2 игрока и большая сумма. Известно, что отдаст Динамо в обмен на Герреро
04.09.2024, 16:55 57
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем