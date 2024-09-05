Миколенко или Зинченко? Кто попал в рейтинг лучших левых фулбеков АПЛ

Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших левых защитников АПЛ.

Первую позицию в рейтинге занимает шотландский фулбек «Ливерпуля» Энди Робертсон. За ним разместились звездный хорватский футболист «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол и защитник «Тоттенхэма» Дестини Удоджи.

На четвертой позиции разместился португалец Диого Далот из «Манчестер Юнайтед», а Антони Робинсон – 5-й.

В рейтинг также попал украинец. Защитник «Арсенала» Александр Зинченко разметился на 8-й позиции, а места для Виталия Миколенко в списке не нашлось.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

10 лучших левых защитников АПЛ по версии Give Me Sport