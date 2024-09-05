Миколенко или Зинченко? Кто попал в рейтинг лучших левых фулбеков АПЛ
Портал Give Me Sport обнародовал интересный рейтинг
Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших левых защитников АПЛ.
Первую позицию в рейтинге занимает шотландский фулбек «Ливерпуля» Энди Робертсон. За ним разместились звездный хорватский футболист «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол и защитник «Тоттенхэма» Дестини Удоджи.
На четвертой позиции разместился португалец Диого Далот из «Манчестер Юнайтед», а Антони Робинсон – 5-й.
В рейтинг также попал украинец. Защитник «Арсенала» Александр Зинченко разметился на 8-й позиции, а места для Виталия Миколенко в списке не нашлось.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
10 лучших левых защитников АПЛ по версии Give Me Sport
- Энди Робертсон (Ливерпуль)
- Йошко Гвардиол (Манчестер Сити)
- Дестини Удоджи (Тоттенхэм)
- Диого Далот (Манчестер Юнайтед)
- Энтони Робинсон (Фулхэм)
- Лукас Динь (Астон Вилла)
- Люк Шоу (Манчестер Юнайтед)
- Александр Зинченко (Арсенал)
- Райан Айт-Нури (Вулверхэмптон)
- Марк Кукурелья (Челси)
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