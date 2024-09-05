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  4. Миколенко или Зинченко? Кто попал в рейтинг лучших левых фулбеков АПЛ
Англия
05 сентября 2024, 21:40 |
86
0

Миколенко или Зинченко? Кто попал в рейтинг лучших левых фулбеков АПЛ

Портал Give Me Sport обнародовал интересный рейтинг

05 сентября 2024, 21:40 |
86
0
Миколенко или Зинченко? Кто попал в рейтинг лучших левых фулбеков АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко и Виктория Миколенко

Авторитетный британский портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших левых защитников АПЛ.

Первую позицию в рейтинге занимает шотландский фулбек «Ливерпуля» Энди Робертсон. За ним разместились звездный хорватский футболист «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол и защитник «Тоттенхэма» Дестини Удоджи.

На четвертой позиции разместился португалец Диого Далот из «Манчестер Юнайтед», а Антони Робинсон – 5-й.

В рейтинг также попал украинец. Защитник «Арсенала» Александр Зинченко разметился на 8-й позиции, а места для Виталия Миколенко в списке не нашлось.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

10 лучших левых защитников АПЛ по версии Give Me Sport

  1. Энди Робертсон (Ливерпуль)
  2. Йошко Гвардиол (Манчестер Сити)
  3. Дестини Удоджи (Тоттенхэм)
  4. Диого Далот (Манчестер Юнайтед)
  5. Энтони Робинсон (Фулхэм)
  6. Лукас Динь (Астон Вилла)
  7. Люк Шоу (Манчестер Юнайтед)
  8. Александр Зинченко (Арсенал)
  9. Райан Айт-Нури (Вулверхэмптон)
  10. Марк Кукурелья (Челси)
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Йошко Гвардиол Энди Робертсон Дестини Удоджи Диогу Далот Люка Динь Люк Шоу Александр Зинченко Марк Кукурелья рейтинг чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виктория Миколенко
Дмитро Олійник Источник: Give me Sport
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