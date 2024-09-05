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Чемпионат Нидерландов
РКК Валвейк
30.08.2024 21:00 – FT 0 : 3
АЗ Алкмаар
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Нидерланды
05 сентября 2024, 19:41 | Обновлено 05 сентября 2024, 20:37
129
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Нидерланды. ПСВ выиграл все 4 матча и возглавляет турнирную таблицу

Далее идут АЗ Алкмаар и Утрехт, набравшие по 10 баллов

05 сентября 2024, 19:41 | Обновлено 05 сентября 2024, 20:37
129
0
Нидерланды. ПСВ выиграл все 4 матча и возглавляет турнирную таблицу
Getty Images/Global Images Ukraine

В Эредивизи, элитном дивизионе чемпионата Нидерландов, сыграно 4 тура.

Лидирует ПСВ с 4 победами в 4 матчах (12 очков).

Далее идут АЗ Алкмаар и Утрехт (по 10 баллов).

Чемпионат Нидерландов. 4-й тур

  • 01.09. 17:45. ПСВ – Гоу Эхед Иглс – 3:0
  • 01.09. 15:30. Зволле – Хераклес – 3:0
  • 01.09. 13:15. Утрехт – Твенте – 2:1
  • 31.08. 22:00. Виллем ІІ – Спарта Роттердам – 1:2
  • 31.08. 21:00. Херенвен – НАК Бреда – 4:0
  • 31.08. 19:45. Фортуна Ситтард – Неймеген – 0:3
  • 31.08. 17:30. Алмере Сити – Гронинген – 1:1
  • 30.08. 21:00. Валвейк – АЗ Алкмаар – 0:3

Турнирная таблица

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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