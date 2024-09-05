30.08.2024 21:00 – FT 0 : 3
Нидерланды05 сентября 2024, 19:41 | Обновлено 05 сентября 2024, 20:37
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Нидерланды. ПСВ выиграл все 4 матча и возглавляет турнирную таблицу
Далее идут АЗ Алкмаар и Утрехт, набравшие по 10 баллов
05 сентября 2024, 19:41 | Обновлено 05 сентября 2024, 20:37
129
0
В Эредивизи, элитном дивизионе чемпионата Нидерландов, сыграно 4 тура.
Лидирует ПСВ с 4 победами в 4 матчах (12 очков).
Далее идут АЗ Алкмаар и Утрехт (по 10 баллов).
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Чемпионат Нидерландов. 4-й тур
- 01.09. 17:45. ПСВ – Гоу Эхед Иглс – 3:0
- 01.09. 15:30. Зволле – Хераклес – 3:0
- 01.09. 13:15. Утрехт – Твенте – 2:1
- 31.08. 22:00. Виллем ІІ – Спарта Роттердам – 1:2
- 31.08. 21:00. Херенвен – НАК Бреда – 4:0
- 31.08. 19:45. Фортуна Ситтард – Неймеген – 0:3
- 31.08. 17:30. Алмере Сити – Гронинген – 1:1
- 30.08. 21:00. Валвейк – АЗ Алкмаар – 0:3
Турнирная таблица
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