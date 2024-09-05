Будут платить как Де Брюйне. Манчестер Сити готовит звезде новый контракт
«Горожане» хотят удержать Родри
«Манчестер Сити» готов предложить 28-летнему испанскому полузащитнику Родри новый контракт.
«Горожане» готовы сделать все, чтобы сохранить испанца в команде. Игроком активно интересуется мадридский «Реал», который попытается его подписать следующим летом. По информации Givemesport, «горожане» готовы повысить зарплату Родри до уровня Де Брюйне и Холанда, которые по разным данным зарабатывают 375–400 тысяч фунтов в неделю. Сейчас Родри зарабатывает 220 тысяч фунтов.
Ранее Родри попал в список номинантов на Золотой мяч 2024. Испанец – один из главных фаворитов на трофей.
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