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  4. Будут платить как Де Брюйне. Манчестер Сити готовит звезде новый контракт
Англия
05 сентября 2024, 20:21 |
1838
1

Будут платить как Де Брюйне. Манчестер Сити готовит звезде новый контракт

«Горожане» хотят удержать Родри

05 сентября 2024, 20:21 |
1838
1
Будут платить как Де Брюйне. Манчестер Сити готовит звезде новый контракт
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

«Манчестер Сити» готов предложить 28-летнему испанскому полузащитнику Родри новый контракт.

«Горожане» готовы сделать все, чтобы сохранить испанца в команде. Игроком активно интересуется мадридский «Реал», который попытается его подписать следующим летом. По информации Givemesport, «горожане» готовы повысить зарплату Родри до уровня Де Брюйне и Холанда, которые по разным данным зарабатывают 375–400 тысяч фунтов в неделю. Сейчас Родри зарабатывает 220 тысяч фунтов.

Ранее Родри попал в список номинантов на Золотой мяч 2024. Испанец – один из главных фаворитов на трофей.

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Родри Манчестер Сити чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига продление контракта
Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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Saar
Так Родрі чи Родріго!? Автори- телепні
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