Будут платить как Де Брюйне. Манчестер Сити готовит звезде новый контракт

«Манчестер Сити» готов предложить 28-летнему испанскому полузащитнику Родри новый контракт.

«Горожане» готовы сделать все, чтобы сохранить испанца в команде. Игроком активно интересуется мадридский «Реал», который попытается его подписать следующим летом. По информации Givemesport, «горожане» готовы повысить зарплату Родри до уровня Де Брюйне и Холанда, которые по разным данным зарабатывают 375–400 тысяч фунтов в неделю. Сейчас Родри зарабатывает 220 тысяч фунтов.

Ранее Родри попал в список номинантов на Золотой мяч 2024. Испанец – один из главных фаворитов на трофей.