01.09.2024 22:30 – FT 0 : 0
Португалия05 сентября 2024, 19:23 | Обновлено 05 сентября 2024, 20:21
131
0
Чемпионат Португалии. Лидирует Спортинг, набрав 12 очков из 12
Бенфика с украинским голкипером Анатолием Трубиным занимает 7-е место
05 сентября 2024, 19:23 | Обновлено 05 сентября 2024, 20:21
131
0
В чемпионате Португалии в уик-энд состоялись матчи 4-го тура.
Лидером является Спортинг, набравший 12 очков из 12.
По 9 баллов набрали Порту, Витория Гимараеш, Фамаликау, Санта-Клара.
Бенфика с украинским голкипером Анатолием Трубиным занимает 7-е место, имея 7 пунктов из 12
Чемпионат Португалии. 4-й тур
- 30.08. 22:15. Морейренсе – Бенфика – 1:1
- 31.08. 17:30. Санта-Клара – АВС – 2:1
- 31.08. 20:00. Эштрела Амадора – Каза Пия – 0:1
- 31.08. 20:00. Боавишта – Эшторил – 0:0
- 31.08. 22:30. Спортинг – Порту – 2:0
- 01.09. 17:30. Насьонал – Фаренсе – 2:0
- 01.09. 20:00. Ріу Аве – Арока – 1:0
- 01.09. 22:30. Жил Висенте – Брага – 0:0
- 01.09. 22:30. Витория Гимараеш – Фамалікау – 2:1
Турнирная таблица
01.09. 17:30. Насьонал – Фаренсе – 2:0
01.09. 20:00. Ріу Аве – Арока – 1:0
01.09. 22:30. Жил Висенте – Брага – 0:0
01.09. 22:30. Витория Гимараеш – Фамалікау – 2:1
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олимпийские игры | 05 сентября 2024, 09:05 2
Сине-желтые находятся на 7-й позиции, имея 52 медалей (13–18–21)
Бокс | 05 сентября 2024, 07:37 2
Легендарный супертяж отметил Дэвида Бенавидеса
Футбол | 05.09.2024, 18:47
Другие виды | 04.09.2024, 23:23
Футбол | 05.09.2024, 21:25
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бокс
04.09.2024, 03:31 3
03.09.2024, 22:25 42
04.09.2024, 00:23 2
05.09.2024, 00:59 6
03.09.2024, 22:50 10
04.09.2024, 08:11 14