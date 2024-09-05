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Чемпионат Португалии
Жил Висенте
01.09.2024 22:30 – FT 0 : 0
Брага
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Португалия
05 сентября 2024, 19:23 | Обновлено 05 сентября 2024, 20:21
131
0

Чемпионат Португалии. Лидирует Спортинг, набрав 12 очков из 12

Бенфика с украинским голкипером Анатолием Трубиным занимает 7-е место

05 сентября 2024, 19:23 | Обновлено 05 сентября 2024, 20:21
131
0
Чемпионат Португалии. Лидирует Спортинг, набрав 12 очков из 12
Getty Images/Global Images Ukraine. Спортинг

В чемпионате Португалии в уик-энд состоялись матчи 4-го тура.

Лидером является Спортинг, набравший 12 очков из 12.

По 9 баллов набрали Порту, Витория Гимараеш, Фамаликау, Санта-Клара.

Бенфика с украинским голкипером Анатолием Трубиным занимает 7-е место, имея 7 пунктов из 12

Чемпионат Португалии. 4-й тур

  • 30.08. 22:15. Морейренсе – Бенфика – 1:1
  • 31.08. 17:30. Санта-Клара – АВС – 2:1
  • 31.08. 20:00. Эштрела Амадора – Каза Пия – 0:1
  • 31.08. 20:00. Боавишта – Эшторил – 0:0
  • 31.08. 22:30. Спортинг – Порту – 2:0
  • 01.09. 17:30. Насьонал – Фаренсе – 2:0
  • 01.09. 20:00. Ріу Аве – Арока – 1:0
  • 01.09. 22:30. Жил Висенте – Брага – 0:0
  • 01.09. 22:30. Витория Гимараеш – Фамалікау – 2:1

Турнирная таблица

01.09. 17:30. Насьонал – Фаренсе – 2:0

01.09. 20:00. Ріу Аве – Арока – 1:0

01.09. 22:30. Жил Висенте – Брага – 0:0

01.09. 22:30. Витория Гимараеш – Фамалікау – 2:1

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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