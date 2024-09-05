Дерзкий новичок Дендер, Андерлехт и Брюгге – в топ-3 чемпионата Бельгии

​В чемпионате Бельгии сыграно 6 туров, и на вершине турнирной таблицы – двоевластие.

После 6 туров лидируют новичок Дендер и топ-клуб Андерлехт (по 11 очков), в топ-3 также входит Брюгге (10).

Вестерло, за который выступает украинский хавбек Сергей Сидорчук, идет на 4-й позиции (10 очков).

В 6-м туре Дендер на выезде обыграл команду Беерсхот (2:1), которую тренирует знаменитый в прошлом игрок Дирк Куйт.

Чемпионат Бельгии. 6-й тур

30.08. 21:45. Генк – Вестерло – 1:0

31.08. 17:00. Мехелен – Шарлеруа – 5:2

31.08. 19:15. Беерсхот – Дендер – 1:2

31.08. 21:45. Левен – Стандард – 2:0

01.09. 14:30. Брюгге – Серкль Брюгге – 3:0

01.09. 17:00. Гент – Антверпен – 1:1

01.09. 19:30. Юнион Сен-Жилуаз – Андерлехт – 0:0

​01.09. 20:15. Кортрейк – Сент-Трейден – 1:1

Турнирная таблица