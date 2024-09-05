01.09.2024 20:15 – FT 1 : 1
Бельгия05 сентября 2024, 19:01 | Обновлено 05 сентября 2024, 19:57
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Дерзкий новичок Дендер, Андерлехт и Брюгге – в топ-3 чемпионата Бельгии
Вестерло, за который выступает Сергей Сидорчук, идет на 4-й позиции
05 сентября 2024, 19:01 | Обновлено 05 сентября 2024, 19:57
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В чемпионате Бельгии сыграно 6 туров, и на вершине турнирной таблицы – двоевластие.
После 6 туров лидируют новичок Дендер и топ-клуб Андерлехт (по 11 очков), в топ-3 также входит Брюгге (10).
Вестерло, за который выступает украинский хавбек Сергей Сидорчук, идет на 4-й позиции (10 очков).
В 6-м туре Дендер на выезде обыграл команду Беерсхот (2:1), которую тренирует знаменитый в прошлом игрок Дирк Куйт.
Чемпионат Бельгии. 6-й тур
- 30.08. 21:45. Генк – Вестерло – 1:0
- 31.08. 17:00. Мехелен – Шарлеруа – 5:2
- 31.08. 19:15. Беерсхот – Дендер – 1:2
- 31.08. 21:45. Левен – Стандард – 2:0
- 01.09. 14:30. Брюгге – Серкль Брюгге – 3:0
- 01.09. 17:00. Гент – Антверпен – 1:1
- 01.09. 19:30. Юнион Сен-Жилуаз – Андерлехт – 0:0
- 01.09. 20:15. Кортрейк – Сент-Трейден – 1:1
Турнирная таблица
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