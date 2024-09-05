Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дерзкий новичок Дендер, Андерлехт и Брюгге – в топ-3 чемпионата Бельгии
Чемпионат Бельгии
Кортрейк
01.09.2024 20:15 – FT 1 : 1
Сент-Трюйден
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бельгия
05 сентября 2024, 19:01 | Обновлено 05 сентября 2024, 19:57
36
0

Дерзкий новичок Дендер, Андерлехт и Брюгге – в топ-3 чемпионата Бельгии

Вестерло, за который выступает Сергей Сидорчук, идет на 4-й позиции

05 сентября 2024, 19:01 | Обновлено 05 сентября 2024, 19:57
36
0
Дерзкий новичок Дендер, Андерлехт и Брюгге – в топ-3 чемпионата Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine. Дирк Куйт проиграл с клубом Беерсхот

​В чемпионате Бельгии сыграно 6 туров, и на вершине турнирной таблицы – двоевластие.

После 6 туров лидируют новичок Дендер и топ-клуб Андерлехт (по 11 очков), в топ-3 также входит Брюгге (10).

Вестерло, за который выступает украинский хавбек Сергей Сидорчук, идет на 4-й позиции (10 очков).

В 6-м туре Дендер на выезде обыграл команду Беерсхот (2:1), которую тренирует знаменитый в прошлом игрок Дирк Куйт.

Чемпионат Бельгии. 6-й тур

  • 30.08. 21:45. Генк – Вестерло – 1:0
  • 31.08. 17:00. Мехелен – Шарлеруа – 5:2
  • 31.08. 19:15. Беерсхот – Дендер – 1:2
  • 31.08. 21:45. Левен – Стандард – 2:0
  • 01.09. 14:30. Брюгге – Серкль Брюгге – 3:0
  • 01.09. 17:00. Гент – Антверпен – 1:1
  • 01.09. 19:30. Юнион Сен-Жилуаз – Андерлехт – 0:0
  • ​01.09. 20:15. Кортрейк – Сент-Трейден – 1:1

Турнирная таблица

По теме:
Суперкомпьютер спрогнозировал место сборной Украины в группе Лиги наций
Франция. После трех туров лидирует ПСЖ со стопроцентным результатом
Стартует Лига наций. Структура турнира, календарь сборной Украины
чемпионат Бельгии по футболу Андерлехт Брюгге Беерсхот Стандард Гент Вестерло Шарлеруа Антверпен Мехелен Кортрейк Сент-Трюйден Ауд-Хеверле Левен Генк Серкль Брюгге статистические расклады Юнион Сен-Жилуаз Дендер Сергей Сидорчук Дирк Куйт
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джордж Форман назвал 3 боксеров, которые били сильнее Али и Холифилда
Бокс | 05 сентября 2024, 00:17 0
Джордж Форман назвал 3 боксеров, которые били сильнее Али и Холифилда
Джордж Форман назвал 3 боксеров, которые били сильнее Али и Холифилда

Джордж отметил Куни, Лайла и Уильямса

В сборной Украины решили, нужна ли замена травмированному Довбику
Футбол | 05 сентября 2024, 18:47 0
В сборной Украины решили, нужна ли замена травмированному Довбику
В сборной Украины решили, нужна ли замена травмированному Довбику

Ребров решил не вызывать игрока на замену

Минус Свентек и олимпийская чемпионка. Определены пары 1/2 финала US Open
Теннис | 05.09.2024, 04:20
Минус Свентек и олимпийская чемпионка. Определены пары 1/2 финала US Open
Минус Свентек и олимпийская чемпионка. Определены пары 1/2 финала US Open
Россия планирует обсудить с ФИФА допуск сборной на ЧМ-2026
Футбол | 05.09.2024, 16:28
Россия планирует обсудить с ФИФА допуск сборной на ЧМ-2026
Россия планирует обсудить с ФИФА допуск сборной на ЧМ-2026
ФОТО. Первая ракетка мира расплакалась после вылета из US Open 2024
Теннис | 05.09.2024, 06:01
ФОТО. Первая ракетка мира расплакалась после вылета из US Open 2024
ФОТО. Первая ракетка мира расплакалась после вылета из US Open 2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван лучший вратарь мира на данный момент. В рейтинг попал украинец
Назван лучший вратарь мира на данный момент. В рейтинг попал украинец
04.09.2024, 08:11 14
Футбол
Шовковский не рассчитывает. Игрок Динамо получил предложение из Испании
Шовковский не рассчитывает. Игрок Динамо получил предложение из Испании
05.09.2024, 00:59 6
Футбол
Клуб, у которого ТЦК призвали футболиста, снимется с украинского чемпионата
Клуб, у которого ТЦК призвали футболиста, снимется с украинского чемпионата
03.09.2024, 22:25 42
Футбол
Стало известно, сколько заработали Костюк и Свитолина на US Open 2024
Стало известно, сколько заработали Костюк и Свитолина на US Open 2024
04.09.2024, 02:31 5
Теннис
Плохие новости из лагеря сборной Украины. Звезда пропустит игры Лиги наций
Плохие новости из лагеря сборной Украины. Звезда пропустит игры Лиги наций
05.09.2024, 11:08 35
Футбол
Бриедис признался, из-за чего проиграл Усику в конкурентном бою за титулы
Бриедис признался, из-за чего проиграл Усику в конкурентном бою за титулы
05.09.2024, 08:48
Бокс
Минус фаворит. Стал известен первый полуфиналист US Open 2024 у мужчин
Минус фаворит. Стал известен первый полуфиналист US Open 2024 у мужчин
04.09.2024, 00:23 2
Теннис
Майк Тайсон назвал современного боксера, с которым бы боялся проводить бой
Майк Тайсон назвал современного боксера, с которым бы боялся проводить бой
05.09.2024, 07:37 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем