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  4. Горчичник за 1 минуту. Сидорчук вышел на замену, Вестерло проиграл Генку
Чемпионат Бельгии
Генк
30.08.2024 21:45 – FT 1 : 0
Вестерло
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Бельгия
31 августа 2024, 00:59 | Обновлено 31 августа 2024, 01:12
73
0

Горчичник за 1 минуту. Сидорчук вышел на замену, Вестерло проиграл Генку

Обе команды с 10 очками входят в группу лидеров вместе с Андерлехтом

31 августа 2024, 00:59 | Обновлено 31 августа 2024, 01:12
73
0
Горчичник за 1 минуту. Сидорчук вышел на замену, Вестерло проиграл Генку
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

​Вечером 30 августа в чемпионате Бельгии состоялся стартовый матч 6-го тура.

Генк дома нанес поражение команде Вестерло (1:0).

Единственный гол забил австрийский хавбек Николас Заттльбергер на 81-й минуте матча

Украинский хавбек Сергей Сидорчук вышел на замену у гостей на 81-й минуте и получил желтую карточку уже на 82-й.

Вестерло и Генк входят в группу лидеров (по 10 очков) вместе с Андерлехтом, который имеет матч в запасе.

Чемпионат Бельгия

6-й тур, 30 августа

Генк – Вестерло – 1:0

Гол: Николас Заттльбергер, 81

Турнирная таблица

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Сергей Сидорчук Генк чемпионат Бельгии по футболу Вестерло
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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