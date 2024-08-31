Горчичник за 1 минуту. Сидорчук вышел на замену, Вестерло проиграл Генку
Обе команды с 10 очками входят в группу лидеров вместе с Андерлехтом
Вечером 30 августа в чемпионате Бельгии состоялся стартовый матч 6-го тура.
Генк дома нанес поражение команде Вестерло (1:0).
Единственный гол забил австрийский хавбек Николас Заттльбергер на 81-й минуте матча
Украинский хавбек Сергей Сидорчук вышел на замену у гостей на 81-й минуте и получил желтую карточку уже на 82-й.
Вестерло и Генк входят в группу лидеров (по 10 очков) вместе с Андерлехтом, который имеет матч в запасе.
Чемпионат Бельгия
6-й тур, 30 августа
Генк – Вестерло – 1:0
Гол: Николас Заттльбергер, 81
Турнирная таблица
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