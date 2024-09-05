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05 сентября 2024, 19:53 |
290
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Неймар назвал футболиста, который должен был быть номинирован на ЗМ

Родриго не попал в заявку из 30 номинантов на Золотой мяч 2024

05 сентября 2024, 19:53 |
290
0
Неймар назвал футболиста, который должен был быть номинирован на ЗМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго и Неймар

4 сентября France Football объявил список претендентов на главную индивидуальную награду – Золотой мяч 2024.

Места в списке не нашлось для звездного вингера «Реала» Родриго. Соотечественник Родриго Неймар отреагировал на непопадание бразильца в список номинантов на главную индивидуальную награду.

«Минимум топ-5 лучших игроков мира. Звезда», – написал Неймар в Инстаграме.

Родриго в прошлом сезоне забил 17 голов и отдал 9 передач. В этом сезоне бразилец провел пять поединков, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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Золотой мяч Родриго Гоес Неймар Реал Мадрид
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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