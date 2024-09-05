Неймар назвал футболиста, который должен был быть номинирован на ЗМ
Родриго не попал в заявку из 30 номинантов на Золотой мяч 2024
4 сентября France Football объявил список претендентов на главную индивидуальную награду – Золотой мяч 2024.
Места в списке не нашлось для звездного вингера «Реала» Родриго. Соотечественник Родриго Неймар отреагировал на непопадание бразильца в список номинантов на главную индивидуальную награду.
«Минимум топ-5 лучших игроков мира. Звезда», – написал Неймар в Инстаграме.
Родриго в прошлом сезоне забил 17 голов и отдал 9 передач. В этом сезоне бразилец провел пять поединков, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Neymar em seu Instagram após Rodrygo ficar de fora do top-30 da bola de ouro.— LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) September 4, 2024
"Mínimo top 5 do mundo!! Craque".
📷: Divulgação pic.twitter.com/viGw3fHLNc
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