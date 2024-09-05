Неймар назвал футболиста, который должен был быть номинирован на ЗМ

4 сентября France Football объявил список претендентов на главную индивидуальную награду – Золотой мяч 2024.

Места в списке не нашлось для звездного вингера «Реала» Родриго. Соотечественник Родриго Неймар отреагировал на непопадание бразильца в список номинантов на главную индивидуальную награду.

«Минимум топ-5 лучших игроков мира. Звезда», – написал Неймар в Инстаграме.

Родриго в прошлом сезоне забил 17 голов и отдал 9 передач. В этом сезоне бразилец провел пять поединков, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.