Суркис обратился к Велозу, который объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник «Динамо» Киев Мигел Велозу объявил о завершении карьеры игрока в возрасте 38 лет. Последним клубом в его карьере была «Пиза», которая выступает в итальянской Серии В.

Президент «Динамо» Игорь Суркис обратился к Велозу и поблагодарил его за выступления в киевском клубе.

«С момента своего появления в нашем клубе в июле 2012 года, Мигель всегда отличался своим высоким профессионализмом и трудолюбием.

Он был одним из главных, если не главным конструктором динамовских атак, отдавал фирменные передачи и демонстрировал лидерские качества. Отлично работал Мигель и на оборону, выполнял огромный объем работы и отдавал себя игре на все 100%.

Спасибо Мигелю за все, что он сделал для «Динамо» и желаю успехов после завершения карьеры футболиста», – сказал Суркис.