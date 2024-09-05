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  4. Суркис обратился к Велозу, который объявил о завершении карьеры
Украина. Премьер лига
05 сентября 2024, 19:13 | Обновлено 05 сентября 2024, 19:21
1962
1

Суркис обратился к Велозу, который объявил о завершении карьеры

Полузащитник объявил о завершении футбольной карьеры в 38 лет

05 сентября 2024, 19:13 | Обновлено 05 сентября 2024, 19:21
1962
1
Суркис обратился к Велозу, который объявил о завершении карьеры
ФК Динамо. Игорь Суркис и Мигел Велозу

Бывший полузащитник «Динамо» Киев Мигел Велозу объявил о завершении карьеры игрока в возрасте 38 лет. Последним клубом в его карьере была «Пиза», которая выступает в итальянской Серии В.

Президент «Динамо» Игорь Суркис обратился к Велозу и поблагодарил его за выступления в киевском клубе.

«С момента своего появления в нашем клубе в июле 2012 года, Мигель всегда отличался своим высоким профессионализмом и трудолюбием.

Он был одним из главных, если не главным конструктором динамовских атак, отдавал фирменные передачи и демонстрировал лидерские качества. Отлично работал Мигель и на оборону, выполнял огромный объем работы и отдавал себя игре на все 100%.

Спасибо Мигелю за все, что он сделал для «Динамо» и желаю успехов после завершения карьеры футболиста», – сказал Суркис.

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Динамо Киев Пиза завершение карьеры Мигел Велозу Игорь Суркис
Дмитро Олійник Источник: ФК Динамо Киев
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Boodya
Крута банда була в ті роки, звичайно.
Шкода, що на рівень чемпіонату 11/12/13-х років вийдемо далеко не скоро (і чи вийдемо взагалі)
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