Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-звезда Динамо завершил карьеру в 38 лет
Другие новости
04 сентября 2024, 23:40 | Обновлено 04 сентября 2024, 23:41
682
0

Экс-звезда Динамо завершил карьеру в 38 лет

Мигел Велозу займется тренерской деятельностью

04 сентября 2024, 23:40 | Обновлено 04 сентября 2024, 23:41
682
0
Экс-звезда Динамо завершил карьеру в 38 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Мигел Велозу

Бывший полузащитник «Динамо» Киев Мигел Велозу объявил о завершении карьеры игрока в возрасте 38 лет. Последним клубом в его карьере была «Пиза», которая выступает в итальянской Серии В.

Велозу сразу после завершения карьеры приступит к тренерской работе. Он войдет в штаб главного тренера «Пизы» Филиппо Индзаги.

Цвета «Динамо» Велозу защищал в 2012 – 2016 годах, суммарно забил 14 голов и 13 ассистов в 127 матчах. Также играл за «Спортинг», «Дженоа» и «Верону».

В период с 2007 по 2015 годах провел 56 матчей за сборную Португалии, в которых отличился 3 голами и 4 ассистами.

По теме:
Названа ориентировочная сумма трансфера Герреро в Динамо
ВИДЕО. Слава Украине. Новичок Динамо поприветствовал болельщиков
ВИДЕО. Известно, под каким номером будет играть новичок Динамо Герреро
Мигел Велозу Динамо Киев Пиза завершение карьеры
Олег Дидух Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Минус фаворит. Стал известен первый полуфиналист US Open 2024 у мужчин
Теннис | 04 сентября 2024, 00:23 2
Минус фаворит. Стал известен первый полуфиналист US Open 2024 у мужчин
Минус фаворит. Стал известен первый полуфиналист US Open 2024 у мужчин

Тейлор Фритц одолел Александра Зверева в четырех сетах

Назван лучший вратарь мира на данный момент. В рейтинг попал украинец
Футбол | 04 сентября 2024, 08:11 13
Назван лучший вратарь мира на данный момент. В рейтинг попал украинец
Назван лучший вратарь мира на данный момент. В рейтинг попал украинец

Первую позицию в рейтинге занимает бразильский вратарь «Ливерпуля» Алиссон

В солидной компании. Довбик попал в список претендентов на Золотой мяч 2024
Футбол | 04.09.2024, 21:20
В солидной компании. Довбик попал в список претендентов на Золотой мяч 2024
В солидной компании. Довбик попал в список претендентов на Золотой мяч 2024
Чжэн Циньвень и Соболенко определили вторую полуфиналистку US Open 2024
Теннис | 04.09.2024, 03:31
Чжэн Циньвень и Соболенко определили вторую полуфиналистку US Open 2024
Чжэн Циньвень и Соболенко определили вторую полуфиналистку US Open 2024
Жирона и Рома отреагировали на номинацию Довбика на Золотой мяч 2024
Футбол | 04.09.2024, 21:58
Жирона и Рома отреагировали на номинацию Довбика на Золотой мяч 2024
Жирона и Рома отреагировали на номинацию Довбика на Золотой мяч 2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не только из-за времени. Известно, почему Лунин не хочет оставаться в Реале
Не только из-за времени. Известно, почему Лунин не хочет оставаться в Реале
03.09.2024, 07:35 7
Футбол
Шахтер сделал Кривбассу неожиданное предложение по перенесенному матчу
Шахтер сделал Кривбассу неожиданное предложение по перенесенному матчу
03.09.2024, 12:02 30
Футбол
Джошуа назвал боксера, который бы победил Усика, Кличко и Майка Тайсона
Джошуа назвал боксера, который бы победил Усика, Кличко и Майка Тайсона
04.09.2024, 07:44 6
Бокс
В Италии назвали виновника, из-за которого Довбик не забивает за Рому
В Италии назвали виновника, из-за которого Довбик не забивает за Рому
03.09.2024, 08:51 1
Футбол
Стало известно, сколько заработали Костюк и Свитолина на US Open 2024
Стало известно, сколько заработали Костюк и Свитолина на US Open 2024
04.09.2024, 02:31 4
Теннис
Брайтон удивил Европу: потратил 231 млн евро на новичков. Де Дзерби в шоке?
Брайтон удивил Европу: потратил 231 млн евро на новичков. Де Дзерби в шоке?
03.09.2024, 10:25 16
Футбол
Не Украина. Определен фаворит группы 1 в Дивизионе B Лиги наций 2024/25
Не Украина. Определен фаворит группы 1 в Дивизионе B Лиги наций 2024/25
03.09.2024, 04:44 14
Футбол
Определены все участники 1/4 финала US Open 2024 у мужчин
Определены все участники 1/4 финала US Open 2024 у мужчин
03.09.2024, 06:56
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем