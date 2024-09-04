Экс-звезда Динамо завершил карьеру в 38 лет

Бывший полузащитник «Динамо» Киев Мигел Велозу объявил о завершении карьеры игрока в возрасте 38 лет. Последним клубом в его карьере была «Пиза», которая выступает в итальянской Серии В.

Велозу сразу после завершения карьеры приступит к тренерской работе. Он войдет в штаб главного тренера «Пизы» Филиппо Индзаги.

Цвета «Динамо» Велозу защищал в 2012 – 2016 годах, суммарно забил 14 голов и 13 ассистов в 127 матчах. Также играл за «Спортинг», «Дженоа» и «Верону».

В период с 2007 по 2015 годах провел 56 матчей за сборную Португалии, в которых отличился 3 голами и 4 ассистами.