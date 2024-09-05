Франция05 сентября 2024, 18:02 | Обновлено 05 сентября 2024, 19:58
45
0
Франция. После трех туров лидирует ПСЖ со стопроцентным результатом
В уик-энд состоялись матчи 3-го тура чемпионата Франции
05 сентября 2024, 18:02 | Обновлено 05 сентября 2024, 19:58
45
0
В уик-энд состоялись матчи 3-го тура чемпионата Франции.
После трех туров лидирует ПСЖ со стопроцентным результатом.
Чемпионат Франции. 3-й тур
- 30.08. 21:45. Лион – Страсбург – 4:3
- 31.08. 18:00. Брест – Сент-Этьен – 4:0
- 31.08. 20:00. Монпелье – Нант – 1:3
- 31.08. 22:00. Тулуза – Марсель – 1:3
- 01.09. 16:00. Монако – Ланс – 1:1
- 01.09. 18:00. Реймс – Ренн – 2:1
- 01.09. 18:00. Гавр – Осер – 3:1
- 01.09. 18:00. Анже – Ницца – 1:4
- 01.09. 21:45. Лилль – ПСЖ – 1:3
Голы: Жегрова, 78 – Витинья, 33, Баркола, 36, Коло Муани, 90+1
Турнирная таблица
01.09. 16:00. Монако – Ланс – 1:1
01.09. 18:00. Реймс – Ренн – 2:1
01.09. 18:00. Гавр – Осер – 3:1
01.09. 18:00. Анже – Ницца – 1:4
01.09. 21:45. Лилль – ПСЖ – 1:3
События матча
90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Рандал Коло-Муани (ПСЖ).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Эдон Жегрова (Лилль).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Брэдли Баркола (ПСЖ).
33’
ГОЛ ! С пенальти забил Витор Феррейра (ПСЖ).
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