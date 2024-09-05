Известно, когда состоится парный финал US Open с участием Людмилы Киченок

Украинка Людмила Киченок и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) сыграют в финале женского парного разряда на Открытом чемпионате США.

В решающем матче украинско-латвийский тандем сразится против дуэта Кристина Младенович (Франция) / Чжан Шуай (Китай).

Встреча состоится в пятницу, 6 сентября. Спортсменки выйдут на корт первым запуском на центральной арене турнира Arthur Ashe Stadium. Начало матча в 19:00 по Киеву.

Отметим, что Киченок гарантировала себе дебют в топ-5 парного рейтинга после завершения US Open. Людмила и Алена в любом случае завершат турнир на первом месте в Чемпионской гонке сезона, по итогам которой происходит отбор на Итоговый турнир WTA.