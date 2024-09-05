Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Известно, когда состоится парный финал US Open с участием Людмилы Киченок
US Open
05 сентября 2024, 18:59 | Обновлено 05 сентября 2024, 19:24
327
0

Известно, когда состоится парный финал US Open с участием Людмилы Киченок

Украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют матч за титул в пятницу

05 сентября 2024, 18:59 | Обновлено 05 сентября 2024, 19:24
327
0
Известно, когда состоится парный финал US Open с участием Людмилы Киченок
USTA. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Украинка Людмила Киченок и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) сыграют в финале женского парного разряда на Открытом чемпионате США.

В решающем матче украинско-латвийский тандем сразится против дуэта Кристина Младенович (Франция) / Чжан Шуай (Китай).

Встреча состоится в пятницу, 6 сентября. Спортсменки выйдут на корт первым запуском на центральной арене турнира Arthur Ashe Stadium. Начало матча в 19:00 по Киеву.

Отметим, что Киченок гарантировала себе дебют в топ-5 парного рейтинга после завершения US Open. Людмила и Алена в любом случае завершат турнир на первом месте в Чемпионской гонке сезона, по итогам которой происходит отбор на Итоговый турнир WTA.

По теме:
Киченок / Остапенко – Младенович / Чжан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Зверев снова станет второй ракеткой мира
На US Open в четвертый раз за 5 лет будет новый чемпион мужского турнира
Людмила Киченок Кристина Младенович Чжан Шуай Алена Остапенко US Open 2024
Владимир Клепач Источник: US Open
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский не рассчитывает. Игрок Динамо получил предложение из Испании
Футбол | 05 сентября 2024, 00:59 6
Шовковский не рассчитывает. Игрок Динамо получил предложение из Испании
Шовковский не рассчитывает. Игрок Динамо получил предложение из Испании

Владимиром Шепелевым интересовался Расинг, но хавбек отказался уходить

Супряга продлил контракт с Динамо, но перейдет в другой клуб
Футбол | 05 сентября 2024, 15:05 15
Супряга продлил контракт с Динамо, но перейдет в другой клуб
Супряга продлил контракт с Динамо, но перейдет в другой клуб

Форварда на 1 сезон арендует «Заря»

ВИДЕО. Дюплантис выиграл выставочный забег на 100 м у Вархольма
Другие виды | 04.09.2024, 23:23
ВИДЕО. Дюплантис выиграл выставочный забег на 100 м у Вархольма
ВИДЕО. Дюплантис выиграл выставочный забег на 100 м у Вархольма
Определены полуфинальные пары US Open 2024 у мужчин
Теннис | 05.09.2024, 07:19
Определены полуфинальные пары US Open 2024 у мужчин
Определены полуфинальные пары US Open 2024 у мужчин
Жирона и Рома отреагировали на номинацию Довбика на Золотой мяч 2024
Футбол | 04.09.2024, 21:58
Жирона и Рома отреагировали на номинацию Довбика на Золотой мяч 2024
Жирона и Рома отреагировали на номинацию Довбика на Золотой мяч 2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинский клуб из-за экономии средств добирался поездом на матч УПЛ
Украинский клуб из-за экономии средств добирался поездом на матч УПЛ
03.09.2024, 22:50 10
Футбол
2 игрока и большая сумма. Известно, что отдаст Динамо в обмен на Герреро
2 игрока и большая сумма. Известно, что отдаст Динамо в обмен на Герреро
04.09.2024, 16:55 57
Футбол
Бриедис признался, из-за чего проиграл Усику в конкурентном бою за титулы
Бриедис признался, из-за чего проиграл Усику в конкурентном бою за титулы
05.09.2024, 08:48
Бокс
Джошуа назвал боксера, который бы победил Усика, Кличко и Майка Тайсона
Джошуа назвал боксера, который бы победил Усика, Кличко и Майка Тайсона
04.09.2024, 07:44 6
Бокс
Стало известно, сколько заработали Костюк и Свитолина на US Open 2024
Стало известно, сколько заработали Костюк и Свитолина на US Open 2024
04.09.2024, 02:31 5
Теннис
Только один турнир. Анчелотти определил, в каких матчах будет играть Лунин
Только один турнир. Анчелотти определил, в каких матчах будет играть Лунин
05.09.2024, 08:10 10
Футбол
Минус Свентек и олимпийская чемпионка. Определены пары 1/2 финала US Open
Минус Свентек и олимпийская чемпионка. Определены пары 1/2 финала US Open
05.09.2024, 04:20 5
Теннис
Плохие новости из лагеря сборной Украины. Звезда пропустит игры Лиги наций
Плохие новости из лагеря сборной Украины. Звезда пропустит игры Лиги наций
05.09.2024, 11:08 34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем