Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Людмила Киченок установит национальный рекорд в парном рейтинге WTA
US Open
05 сентября 2024, 10:37 |
750
0

Людмила Киченок установит национальный рекорд в парном рейтинге WTA

Украинская теннисистка по итогам US Open 2024 окажется в первой пятерке мировой классификации

05 сентября 2024, 10:37 |
750
0
Людмила Киченок установит национальный рекорд в парном рейтинге WTA
Jimmie48 Photography. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе со своей напарницей Аленой Остапенко (Латвия) пробились в финал парного разряда Открытого чемпионата США 2024.

Благодаря этой победе Людмила гарантировала себе пятую строчку парного рейтинга WTA по итогам турнира. Потенциальная победа в финале не повлияет на итоговую позицию Киченок.

Отметим, что Люда станет первой украинкой в истории, которая войдет в топ-5 женского парного рейтинга. Ранее лучшим результатом для Украины было седьмое место, на которое поднялась в конце марта прошлого года также Людмила Киченок.

В текущем сезоне Киченок и Остапенко выиграла титулы на турнирах в Брисбене (WTA 500) и Истбурне (WTA 500), а также играли в финале Открытого чемпионата Австралии и турнира в Чарльстоне (WTA 500).

Также стоит отметить, что пара Киченок / Остапенко идет на первом месте в Чемпионской гонке сезона, по итогам которой происходит отбор на Итоговый турнир WTA.

По теме:
Джессика Пегула – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПУТИНЦЕВА – о скандальном эпизоде с болгерл: «Я ее не заметила»
Эмма Наварро – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Людмила Киченок Алена Остапенко US Open 2024 рейтинг WTA
Владимир Клепач Источник: Большой теннис Украины
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Первая ракетка мира вылетела из US Open 2024 на стадии 1/4 финала
Теннис | 05 сентября 2024, 03:49 2
Первая ракетка мира вылетела из US Open 2024 на стадии 1/4 финала
Первая ракетка мира вылетела из US Open 2024 на стадии 1/4 финала

Ига Свентек в двух сетах уступила Джессике Пегуле

Майк Тайсон назвал современного боксера, с которым бы боялся проводить бой
Бокс | 05 сентября 2024, 07:37 1
Майк Тайсон назвал современного боксера, с которым бы боялся проводить бой
Майк Тайсон назвал современного боксера, с которым бы боялся проводить бой

Легендарный супертяж отметил Дэвида Бенавидеса

ВИДЕО. Полуфиналистка US Open 2024 сбежала с корта из-за проблем с желудком
Теннис | 05.09.2024, 05:31
ВИДЕО. Полуфиналистка US Open 2024 сбежала с корта из-за проблем с желудком
ВИДЕО. Полуфиналистка US Open 2024 сбежала с корта из-за проблем с желудком
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Футбол | 05.09.2024, 04:39
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Спортивний оглядач! Смотрите видео голов в новом Telegram-канале
Минус Свентек и олимпийская чемпионка. Определены пары 1/2 финала US Open
Теннис | 05.09.2024, 04:20
Минус Свентек и олимпийская чемпионка. Определены пары 1/2 финала US Open
Минус Свентек и олимпийская чемпионка. Определены пары 1/2 финала US Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер сделал Кривбассу неожиданное предложение по перенесенному матчу
Шахтер сделал Кривбассу неожиданное предложение по перенесенному матчу
03.09.2024, 12:02 30
Футбол
Джошуа назвал боксера, который бы победил Усика, Кличко и Майка Тайсона
Джошуа назвал боксера, который бы победил Усика, Кличко и Майка Тайсона
04.09.2024, 07:44 6
Бокс
Свёнтек поделились ожиданиями от встречи с новой первой ракеткой США
Свёнтек поделились ожиданиями от встречи с новой первой ракеткой США
03.09.2024, 13:29
Теннис
Медальный зачет Паралимпиады. Украина ворвалась в топ-10, сколько медалей?
Медальный зачет Паралимпиады. Украина ворвалась в топ-10, сколько медалей?
03.09.2024, 08:00
Олимпийские игры
Чжэн Циньвень и Соболенко определили вторую полуфиналистку US Open 2024
Чжэн Циньвень и Соболенко определили вторую полуфиналистку US Open 2024
04.09.2024, 03:31 3
Теннис
Клуб, у которого ТЦК призвали футболиста, снимется с украинского чемпионата
Клуб, у которого ТЦК призвали футболиста, снимется с украинского чемпионата
03.09.2024, 22:25 42
Футбол
Брайтон удивил Европу: потратил 231 млн евро на новичков. Де Дзерби в шоке?
Брайтон удивил Европу: потратил 231 млн евро на новичков. Де Дзерби в шоке?
03.09.2024, 10:25 16
Футбол
Назван лучший вратарь мира на данный момент. В рейтинг попал украинец
Назван лучший вратарь мира на данный момент. В рейтинг попал украинец
04.09.2024, 08:11 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем