Людмила Киченок установит национальный рекорд в парном рейтинге WTA
Украинская теннисистка по итогам US Open 2024 окажется в первой пятерке мировой классификации
Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе со своей напарницей Аленой Остапенко (Латвия) пробились в финал парного разряда Открытого чемпионата США 2024.
Благодаря этой победе Людмила гарантировала себе пятую строчку парного рейтинга WTA по итогам турнира. Потенциальная победа в финале не повлияет на итоговую позицию Киченок.
Отметим, что Люда станет первой украинкой в истории, которая войдет в топ-5 женского парного рейтинга. Ранее лучшим результатом для Украины было седьмое место, на которое поднялась в конце марта прошлого года также Людмила Киченок.
В текущем сезоне Киченок и Остапенко выиграла титулы на турнирах в Брисбене (WTA 500) и Истбурне (WTA 500), а также играли в финале Открытого чемпионата Австралии и турнира в Чарльстоне (WTA 500).
Также стоит отметить, что пара Киченок / Остапенко идет на первом месте в Чемпионской гонке сезона, по итогам которой происходит отбор на Итоговый турнир WTA.
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