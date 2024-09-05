Людмила Киченок установит национальный рекорд в парном рейтинге WTA

Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе со своей напарницей Аленой Остапенко (Латвия) пробились в финал парного разряда Открытого чемпионата США 2024.

Благодаря этой победе Людмила гарантировала себе пятую строчку парного рейтинга WTA по итогам турнира. Потенциальная победа в финале не повлияет на итоговую позицию Киченок.

Отметим, что Люда станет первой украинкой в истории, которая войдет в топ-5 женского парного рейтинга. Ранее лучшим результатом для Украины было седьмое место, на которое поднялась в конце марта прошлого года также Людмила Киченок.

В текущем сезоне Киченок и Остапенко выиграла титулы на турнирах в Брисбене (WTA 500) и Истбурне (WTA 500), а также играли в финале Открытого чемпионата Австралии и турнира в Чарльстоне (WTA 500).

Также стоит отметить, что пара Киченок / Остапенко идет на первом месте в Чемпионской гонке сезона, по итогам которой происходит отбор на Итоговый турнир WTA.