Удинезе не внес звездного экс-форварда Интера в заявку на сезон
Алексис Санчес получил травму
«Удинезе» не внес в заявку на сезон Серии А своего звездного новичка, Алексиса Санчеса. Звездный чилийский ветеран получил травму на одной из первых тренировок команды.
Изначально врачи прогнозировали, что Санчес пропустит примерно месяц. Однако в итоге травма оказалась более серьезной, поэтому 35-летний ветеран остался вне заявки.
Однако отсутствие Санчеса в заявке не означает, что мы точно не увидим его на поле до января. Клубы Серии А имеют право дозаявить одного игрока на сезон уже после дедлайна подачи заявок.
Полное восстановление Санчеса после травмы ожидается после октябрьской паузы на матчи национальных сборных.
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