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  4. Удинезе не внес звездного экс-форварда Интера в заявку на сезон
Италия
05 сентября 2024, 18:30 |
461
0

Удинезе не внес звездного экс-форварда Интера в заявку на сезон

Алексис Санчес получил травму

05 сентября 2024, 18:30 |
461
0
Удинезе не внес звездного экс-форварда Интера в заявку на сезон
ФК Удинезе. Алексис Санчес

«Удинезе» не внес в заявку на сезон Серии А своего звездного новичка, Алексиса Санчеса. Звездный чилийский ветеран получил травму на одной из первых тренировок команды.

Изначально врачи прогнозировали, что Санчес пропустит примерно месяц. Однако в итоге травма оказалась более серьезной, поэтому 35-летний ветеран остался вне заявки.

Однако отсутствие Санчеса в заявке не означает, что мы точно не увидим его на поле до января. Клубы Серии А имеют право дозаявить одного игрока на сезон уже после дедлайна подачи заявок.

Полное восстановление Санчеса после травмы ожидается после октябрьской паузы на матчи национальных сборных.

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Алексис Санчес Удинезе травма
Олег Дидух Источник
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