Удинезе не внес звездного экс-форварда Интера в заявку на сезон

«Удинезе» не внес в заявку на сезон Серии А своего звездного новичка, Алексиса Санчеса. Звездный чилийский ветеран получил травму на одной из первых тренировок команды.

Изначально врачи прогнозировали, что Санчес пропустит примерно месяц. Однако в итоге травма оказалась более серьезной, поэтому 35-летний ветеран остался вне заявки.

Однако отсутствие Санчеса в заявке не означает, что мы точно не увидим его на поле до января. Клубы Серии А имеют право дозаявить одного игрока на сезон уже после дедлайна подачи заявок.

Полное восстановление Санчеса после травмы ожидается после октябрьской паузы на матчи национальных сборных.