ОФИЦИАЛЬНО. Алексис Санчес вернулся в своей первый европейский клуб

«Удинезе» официально сообщил о подписании именитого форварда Алексиса Санчеса. Контракт с 35-летним чилийским ветераном рассчитан на два года – до лета 2026 года.

Санчес перешел в «Удинезе» на правах свободного агента. Его контракт с «Интером» истек в конце июня.

Таким образом, Санчес вернулся в «Удинезе» после 13-летнего перерыва. «Зебры» были первым европейским клубом в карьере чилийца. Он принадлежал «Удинезе» в 2006 – 2011 годах, но первые два года провел в арендах в «Коло-Коло» и «Ривер Плейте».