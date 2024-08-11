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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Алексис Санчес вернулся в своей первый европейский клуб
Италия
11 августа 2024, 11:52 |
756
0

ОФИЦИАЛЬНО. Алексис Санчес вернулся в своей первый европейский клуб

Звездный чилиец будет выступать за «Удинезе»

11 августа 2024, 11:52 |
756
0
ОФИЦИАЛЬНО. Алексис Санчес вернулся в своей первый европейский клуб
ФК Удинезе. Алексис Санчес

«Удинезе» официально сообщил о подписании именитого форварда Алексиса Санчеса. Контракт с 35-летним чилийским ветераном рассчитан на два года – до лета 2026 года.

Санчес перешел в «Удинезе» на правах свободного агента. Его контракт с «Интером» истек в конце июня.

Таким образом, Санчес вернулся в «Удинезе» после 13-летнего перерыва. «Зебры» были первым европейским клубом в карьере чилийца. Он принадлежал «Удинезе» в 2006 – 2011 годах, но первые два года провел в арендах в «Коло-Коло» и «Ривер Плейте».

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Олег Дидух Источник: ФК Удинезе
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