Италия11 августа 2024, 11:52 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Алексис Санчес вернулся в своей первый европейский клуб
Звездный чилиец будет выступать за «Удинезе»
11 августа 2024, 11:52 |
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«Удинезе» официально сообщил о подписании именитого форварда Алексиса Санчеса. Контракт с 35-летним чилийским ветераном рассчитан на два года – до лета 2026 года.
Санчес перешел в «Удинезе» на правах свободного агента. Его контракт с «Интером» истек в конце июня.
Таким образом, Санчес вернулся в «Удинезе» после 13-летнего перерыва. «Зебры» были первым европейским клубом в карьере чилийца. Он принадлежал «Удинезе» в 2006 – 2011 годах, но первые два года провел в арендах в «Коло-Коло» и «Ривер Плейте».
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