Лидеры Руха успеют восстановиться к львовскому дерби

Как стало известно Sport.ua, через две недели ключевые игроки «Руха», опорный полузащитник Марко Сапуга и нападающий Юрий Климчук, должны начать тренироваться в общей группе после серьезных травм.

Это дает основания надеяться, что они успеют приобрести боевую спортивную форму до 19 октября, когда состоится долгожданное дерби с «Карпатами» в 10-м туре УПЛ.

Впрочем, не исключено, что они смогут помочь своей команде уже 5 октября в календарном матче 9-го тура – с «Александрией» перед очередной международной паузой, вызванной матчами сборных.

Что касается двух легионеров, которые были в «Рухе» на просмотре в августе, то от их услуг решили отказаться.

Сейчас «Рух» занимает третье место в Премьер-лиге, набрав девять очков.

Ранее мы сообщали, что стало известно, когда вернется в строй легионер «Руха».