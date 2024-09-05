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Украина. Премьер лига
05 сентября 2024, 18:14 |
155
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Лидеры Руха успеют восстановиться к львовскому дерби

Также львовская команда не стала подписывать двух легионеров

05 сентября 2024, 18:14 |
155
0
Лидеры Руха успеют восстановиться к львовскому дерби
ФК Рух. Марко Сапуга

Как стало известно Sport.ua, через две недели ключевые игроки «Руха», опорный полузащитник Марко Сапуга и нападающий Юрий Климчук, должны начать тренироваться в общей группе после серьезных травм.

Это дает основания надеяться, что они успеют приобрести боевую спортивную форму до 19 октября, когда состоится долгожданное дерби с «Карпатами» в 10-м туре УПЛ.

Впрочем, не исключено, что они смогут помочь своей команде уже 5 октября в календарном матче 9-го тура – с «Александрией» перед очередной международной паузой, вызванной матчами сборных.

Что касается двух легионеров, которые были в «Рухе» на просмотре в августе, то от их услуг решили отказаться.

Сейчас «Рух» занимает третье место в Премьер-лиге, набрав девять очков.

Ранее мы сообщали, что стало известно, когда вернется в строй легионер «Руха».

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Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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