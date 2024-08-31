Стало известно, когда вернется в строй легионер Руха

Как стало известно Sport.ua, легионера «Руха» Фредди Плюмена беспокоят боли в спине и он пока не может помочь своей команде.

По имеющейся информации Плюмен восстанавливается во Франции и присоединится к «Руху» уже после международной сентябрьской паузы в чемпионате УПЛ, вызванной матчами сборных.

Сейчас в расположении львовян кроме Плюмена отсутствуют еще девять игроков основного состава. Пятеро вызваны в молодежную сборную Украины, остальные – травмированы.

Также стало известно, что паузу в чемпионате львовяне заполнят спаррингом. 7 сентября команда встретится с одной из команд Львовщины.

Ранее полузащитник львовян Илья Квасница, который записал в свой актив гол и результативную передачу в матче с «Ингульцом» (5:0), рассказал, что помогло хозяевам порадовать результативностью.