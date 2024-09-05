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  4. Ювентус почти на месяц потерял талантливого новичка
Италия
05 сентября 2024, 17:28 |
322
0

Ювентус почти на месяц потерял талантливого новичка

Франсишку Консейсау получил мышечную травму

05 сентября 2024, 17:28 |
322
0
Ювентус почти на месяц потерял талантливого новичка
Getty Images/Global Images Ukraine. Франсишку Консейсау

Туринский «Ювентус» почти на месяц потерял талантливого новичка команды, Франсишку Консейсау. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, 21-летний вингер сборной Португалии получил мышечную травму на тренировке. По прогнозам врачей, сроки восстановления – 20-30 дней.

Напомним, Консейсау перешел в «Ювентус» из «Порту» на правах аренды до конца сезона лишь 27 августа. Он успел принять участие всего в одном матче за туринский клуб, выйдя на поле на 45 минут в матче Серии А против «Ромы» (ничья 0:0).

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Ювентус Франсишку Консейсау травма
Олег Дидух Источник: Sky Sport Italia
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