Туринский «Ювентус» почти на месяц потерял талантливого новичка команды, Франсишку Консейсау. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, 21-летний вингер сборной Португалии получил мышечную травму на тренировке. По прогнозам врачей, сроки восстановления – 20-30 дней.

Напомним, Консейсау перешел в «Ювентус» из «Порту» на правах аренды до конца сезона лишь 27 августа. Он успел принять участие всего в одном матче за туринский клуб, выйдя на поле на 45 минут в матче Серии А против «Ромы» (ничья 0:0).