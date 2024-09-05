Ювентус почти на месяц потерял талантливого новичка
Франсишку Консейсау получил мышечную травму
Туринский «Ювентус» почти на месяц потерял талантливого новичка команды, Франсишку Консейсау. Об этом сообщают итальянские СМИ.
По их информации, 21-летний вингер сборной Португалии получил мышечную травму на тренировке. По прогнозам врачей, сроки восстановления – 20-30 дней.
Напомним, Консейсау перешел в «Ювентус» из «Порту» на правах аренды до конца сезона лишь 27 августа. Он успел принять участие всего в одном матче за туринский клуб, выйдя на поле на 45 минут в матче Серии А против «Ромы» (ничья 0:0).
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