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Италия
27 августа 2024, 14:00 | Обновлено 27 августа 2024, 14:20
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0

Ювентус объявил о переходе одного из молодых открытий Евро-2024

Карьеру в Турине продолжит Франсишку Консейсау

27 августа 2024, 14:00 | Обновлено 27 августа 2024, 14:20
190
0
Ювентус объявил о переходе одного из молодых открытий Евро-2024
ФК Ювентус. Франсишку Консейсау

Туринский «Ювентус» уведомил о переходе 21-летнего нападающего сборной Португалии Франсишку Консейсау.

Сообщается, что игрок взят в аренду у «Порту» до завершения нынешнего сезона.

Ранее стало известно, что аренда Франсишку Консейсау не будет включать в себя право выкупа. Сумма сделки якобы составляет 7 млн евро, также до 3 млн евро португальский клуб может получить в качестве бонусов.

Франсишку Консейсау, который ярко проявил себя в составе сборной Португалии на Евро-2024, в минувшем сезоне принял участие в 43 матчах «Порту» во всех турнирах, забил восемь голов, сделал 8 ассистов.

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трансферы Серии A Серия A чемпионат Италии по футболу Ювентус Порту Франсишку Консейсау
Юрій Остроумов Источник: ФК Ювентус
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