Ювентус объявил о переходе одного из молодых открытий Евро-2024

Туринский «Ювентус» уведомил о переходе 21-летнего нападающего сборной Португалии Франсишку Консейсау.

Сообщается, что игрок взят в аренду у «Порту» до завершения нынешнего сезона.

Ранее стало известно, что аренда Франсишку Консейсау не будет включать в себя право выкупа. Сумма сделки якобы составляет 7 млн евро, также до 3 млн евро португальский клуб может получить в качестве бонусов.

Франсишку Консейсау, который ярко проявил себя в составе сборной Португалии на Евро-2024, в минувшем сезоне принял участие в 43 матчах «Порту» во всех турнирах, забил восемь голов, сделал 8 ассистов.