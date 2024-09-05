Олег ШЕЛАЕВ: «Днепр был как большая семья»

Главный тренер «Днестра» (Залещики) и бывший игрок сборной Украины Олег Шелаев в интервью Sport.ua рассказал, с кем из экс-партнеров по «Днепру» поддерживает контакты:

«Многие. Больше с теми, кто живет в Днепре сейчас. Грицай, Полунин, Куслий, Костышин, покойный Радченко, Кернозенко, Езерский, Михайленко, Ротань, Назаренко, Рыкун.

Так могу перечислить весь основной состав, у нас был замечательный и дружный коллектив, мы все общались и продолжаем общаться. «Днепр» всегда славился своей атмосферой, мы были как большая семья».