Олег ШЕЛАЕВ: «Днепр был как большая семья»
Тренер «Днестра» – о своих экс-партнерах по команде
Главный тренер «Днестра» (Залещики) и бывший игрок сборной Украины Олег Шелаев в интервью Sport.ua рассказал, с кем из экс-партнеров по «Днепру» поддерживает контакты:
«Многие. Больше с теми, кто живет в Днепре сейчас. Грицай, Полунин, Куслий, Костышин, покойный Радченко, Кернозенко, Езерский, Михайленко, Ротань, Назаренко, Рыкун.
Так могу перечислить весь основной состав, у нас был замечательный и дружный коллектив, мы все общались и продолжаем общаться. «Днепр» всегда славился своей атмосферой, мы были как большая семья».
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