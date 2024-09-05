Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег ШЕЛАЕВ: «Днепр был как большая семья»
Украина. Премьер лига
05 сентября 2024, 17:11 |
185
0

Олег ШЕЛАЕВ: «Днепр был как большая семья»

Тренер «Днестра» – о своих экс-партнерах по команде

05 сентября 2024, 17:11 |
185
0
Олег ШЕЛАЕВ: «Днепр был как большая семья»
YouTube. Олег Шелаев

Главный тренер «Днестра» (Залещики) и бывший игрок сборной Украины Олег Шелаев в интервью Sport.ua рассказал, с кем из экс-партнеров по «Днепру» поддерживает контакты:

«Многие. Больше с теми, кто живет в Днепре сейчас. Грицай, Полунин, Куслий, Костышин, покойный Радченко, Кернозенко, Езерский, Михайленко, Ротань, Назаренко, Рыкун.

Так могу перечислить весь основной состав, у нас был замечательный и дружный коллектив, мы все общались и продолжаем общаться. «Днепр» всегда славился своей атмосферой, мы были как большая семья».

По теме:
«Он топ-1». Экс-игрок сборной Украины оценил номинацию Довбика на ЗМ
Олег ШЕЛАЕВ: «Разницы между Второй лигой и любителями нет вообще»
Бывший полузащитник сборной Украины возглавил любительский клуб
Олег Шелаев Днепр
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский не рассчитывает. Игрок Динамо получил предложение из Испании
Футбол | 05 сентября 2024, 00:59 6
Шовковский не рассчитывает. Игрок Динамо получил предложение из Испании
Шовковский не рассчитывает. Игрок Динамо получил предложение из Испании

Владимиром Шепелевым интересовался Расинг, но хавбек отказался уходить

ПУТИНЦЕВА – о скандальном эпизоде с болгерл: «Я ее не заметила»
Теннис | 05 сентября 2024, 11:30 18
ПУТИНЦЕВА – о скандальном эпизоде с болгерл: «Я ее не заметила»
ПУТИНЦЕВА – о скандальном эпизоде с болгерл: «Я ее не заметила»

Теннисистка из Казахстана попыталась оправдаться

Тренер сборной Испании ответил Винисиусу на желание забрать ЧМ-2030
Футбол | 05.09.2024, 16:50
Тренер сборной Испании ответил Винисиусу на желание забрать ЧМ-2030
Тренер сборной Испании ответил Винисиусу на желание забрать ЧМ-2030
Бриедис признался, из-за чего проиграл Усику в конкурентном бою за титулы
Бокс | 05.09.2024, 08:48
Бриедис признался, из-за чего проиграл Усику в конкурентном бою за титулы
Бриедис признался, из-за чего проиграл Усику в конкурентном бою за титулы
ФОТО. Первая ракетка мира расплакалась после вылета из US Open 2024
Теннис | 05.09.2024, 06:01
ФОТО. Первая ракетка мира расплакалась после вылета из US Open 2024
ФОТО. Первая ракетка мира расплакалась после вылета из US Open 2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинский клуб из-за экономии средств добирался поездом на матч УПЛ
Украинский клуб из-за экономии средств добирался поездом на матч УПЛ
03.09.2024, 22:50 10
Футбол
Минус Свентек и олимпийская чемпионка. Определены пары 1/2 финала US Open
Минус Свентек и олимпийская чемпионка. Определены пары 1/2 финала US Open
05.09.2024, 04:20 5
Теннис
2 игрока и большая сумма. Известно, что отдаст Динамо в обмен на Герреро
2 игрока и большая сумма. Известно, что отдаст Динамо в обмен на Герреро
04.09.2024, 16:55 57
Футбол
ВИДЕО. Дюплантис выиграл выставочный забег на 100 м у Вархольма
ВИДЕО. Дюплантис выиграл выставочный забег на 100 м у Вархольма
04.09.2024, 23:23 2
Другие виды
Минус фаворит. Стал известен первый полуфиналист US Open 2024 у мужчин
Минус фаворит. Стал известен первый полуфиналист US Open 2024 у мужчин
04.09.2024, 00:23 2
Теннис
Стало известно, сколько заработали Костюк и Свитолина на US Open 2024
Стало известно, сколько заработали Костюк и Свитолина на US Open 2024
04.09.2024, 02:31 5
Теннис
Лунин может не доиграть сезон 2024/25 в Реале. Перес поставил ему условие
Лунин может не доиграть сезон 2024/25 в Реале. Перес поставил ему условие
03.09.2024, 21:17 6
Футбол
Клуб, у которого ТЦК призвали футболиста, снимется с украинского чемпионата
Клуб, у которого ТЦК призвали футболиста, снимется с украинского чемпионата
03.09.2024, 22:25 42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем