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Чемпионат Украины
05 сентября 2024, 15:42 | Обновлено 05 сентября 2024, 16:39
1291
0

Олег ШЕЛАЕВ: «Разницы между Второй лигой и любителями нет вообще»

Главный тренер «Днестра» Олег Шелаев о перспективах любительского клуба

05 сентября 2024, 15:42 | Обновлено 05 сентября 2024, 16:39
1291
0
Олег ШЕЛАЕВ: «Разницы между Второй лигой и любителями нет вообще»
ФК Днестр. Олег Шелаев

Как сообщал ранее Sport.ua, экс-игрок «Днепра» и бывший главный тренер «Колоса» Руслан Костышин работает тренером-консультантом любительского «Днестра» из Залещиков, что в Тернопольской области. Возглавил же эту команду, уверенно лидирующую в группе 1 первенства ААФУ, еще один бывший футболист «Днепра», экс-полузащитник национальной сборной Украины Олег Шелаев. Именно с ним наш сайт и провел беседу, в которой Олег Николаевич рассказал о специфике работы в любительском клубе, перспективах «Днестра» из Залещиков, лучших друзьях из «Днепра», а также почему он считает Александра Назаренко более сильным футболистом, чем Георгий Судаков, прямо сейчас.

– Как возник вариант с «Днестром» из Тернопольщины? Были ли другие варианты?
– Нас пригласили с Андреем Березовчуком, с которыми мы вместе работали в харьковском «Волчанске». Мы приехали, посмотрели условия и согласились.

– Какие условия в клубе и что можете сказать о перспективах команды?
– Любительский уровень, но видно, что команда хочет развиваться. «Днестр» состоит из местных воспитанников или футболистов, проживающих неподалеку от этого небольшого городка. Все необходимые условия есть, и, если будет все нормально – команда будет развиваться.

– Кроме вас, в роли тренера-консультанта приглашен Руслан Костышин. Два специалиста с опытом – свидетельство больших амбиций клуба?
– О «больших» амбициях пока говорить рано, но к постепенному развитию руководство, персонал и футболисты готовы.

– Как вам работать с Костышиным? Чувствуется его опыт работы с клубом УПЛ?
– Конечно, он прошел путь с «Колосом» с самого низа. У него большой опыт подъема команды в УПЛ, где совсем другие задачи, условия и ответственность.

– О дебюте «Днестра» во Второй лиге в следующем сезоне это правда?
– Если клуб хочет развиваться, то будет логичным заявиться во Вторую лигу, потому что уровень любительских соревнований и Второй лиги тот же. Разницы нет вообще.


YouTube. Олег Шелаев

– Кого можете выделить из состава своей команды? Может, кто-то уже сейчас имеет потенциал играть на профессиональном уровне?
– Интересные игроки действительно есть, но выделять никого не хочу, делать лишнюю рекламу. Работаем пока небольшой период вместе, поэтому не буду спешить, посмотрим.

– Что специфического в клубе «Днестр» и маленьком городе Тернопольской области Залещики?
– Залещики – красивое, туристическое место, природа замечательная. Спокойный и маленький город, который ты можешь обойти за 15 минут. Машина не нужна, идешь пешком, тебя встречают, приветствуют, большая и дружная семья. А насчет клуба – он работает, исходя из своих условий, географии и возможностей.

– Можно подробнее об условиях? Насколько амбициозное руководство, чтобы вывести клуб на профессиональный уровень?
– Постепенное развитие присутствует. Есть тренировочное поле неплохого качества, за которым следят. Есть инвентарь, автобус, питание, экипировка. Все, что нужно.

– Кто из тренеров является для вас примером? Может, кто-то из европейских?
– Учитывая, что не работал вместе с ними, то тяжело ответить. С тренером надо работать, понимать его требования, принципы, какой он в обычном общении. У каждого игрока есть тренер, который что-то в него вложил. Нет плохих или хороших тренеров. Они могут нравиться или нет, но каждый что-то дает. Дисциплину, понимание тактики, работа над техникой, общекомандная работа. Каждый тренер, с которым я работал, мне что-то дал, из чего и был сформирован футболист Олег Шелаев.

– Какая ваша футбольная мечта не осуществилась?
– Почти все мои футбольные мечты осуществились. Не было турнира или кубка, который я сожалею, что не взял.

– Кого можете назвать лучшими друзьями в «Днепре»? С кем общаетесь до сих пор?
– Многие. Больше с теми, кто живет в Днепре сейчас. Грицай, Полунин, Куслий, Костышин, покойный Радченко, Кернозенко, Езерский, Михайленко, Ротань, Назаренко, Рыкун. Так могу перечислить весь основной состав, у нас был замечательный и дружный коллектив, мы все общались и продолжаем общаться. «Днепр» всегда славился своей атмосферой, мы были как большая семья.

– Тройка лучших украинских футболистов прямо сейчас? Сначала УПЛ.
– Александр Назаренко, Николай Шапаренко и Кирилл Ковалец.

– Назаренко? Интересный выбор. Он сильнее Судакова?
– Если говорить по состоянию на сейчас, то сильнее. Назаренко для меня динамичный, креативный, острый футболист, создающий много моментов, он играет и выделяется среди других.

– А относительно украинцев-легионеров?
– Довбик, Цыганков и Лунин. Отдельно выделю Миколенко и Забарного.

– Что думаете о номинации Довбика на Золотой мяч? Первый украинец со времен Шевченко.
– Большое достижение, Артем этого достиг и это многого стоит. Поэтому он у меня топ-1.

– Его переход в «Рому» не считаете ошибкой?
– Не делайте выводов, пока рано. Сейчас говорят, что Артем ошибся, а уже через месяц могут петь ему дифирамбы.

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