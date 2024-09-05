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Украина. Премьер лига
05 сентября 2024, 17:06 |
147
0

Кривбасс определился с лучшим игроком августа

Приз получил защитник Иван Дибанго

05 сентября 2024, 17:06 |
147
0
Кривбасс определился с лучшим игроком августа
ФК Кривбасс

«Кривбасс» определился с лучшим игроком августа. Им стал левый защитник Иван Дибанго.

Игрок получил 27% поддержки от болельщиков. За полузащитника Юрия Вакулко отдали голоса 22% фанатов, за защитника Александра Романчука – 19%. Нападающий Принс Аду набрал 17% поддержки, а защитник Тимур Стецьков – 15%.

В августе на счету Ивана 7 матчей: 3 – в УПЛ и 4 – в Лиге Европы и Лиге Конференций.

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Иван Дибанго Кривбасс Кривой Рог лучший игрок Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Алексей Тиньков Источник: ФК Кривбасс
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