«Кривбасс» определился с лучшим игроком августа. Им стал левый защитник Иван Дибанго.

Игрок получил 27% поддержки от болельщиков. За полузащитника Юрия Вакулко отдали голоса 22% фанатов, за защитника Александра Романчука – 19%. Нападающий Принс Аду набрал 17% поддержки, а защитник Тимур Стецьков – 15%.

В августе на счету Ивана 7 матчей: 3 – в УПЛ и 4 – в Лиге Европы и Лиге Конференций.