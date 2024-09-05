Украина. Премьер лига05 сентября 2024, 17:06 |
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Кривбасс определился с лучшим игроком августа
Приз получил защитник Иван Дибанго
05 сентября 2024, 17:06 |
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«Кривбасс» определился с лучшим игроком августа. Им стал левый защитник Иван Дибанго.
Игрок получил 27% поддержки от болельщиков. За полузащитника Юрия Вакулко отдали голоса 22% фанатов, за защитника Александра Романчука – 19%. Нападающий Принс Аду набрал 17% поддержки, а защитник Тимур Стецьков – 15%.
В августе на счету Ивана 7 матчей: 3 – в УПЛ и 4 – в Лиге Европы и Лиге Конференций.
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