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Лига наций
05 сентября 2024, 15:40 | Обновлено 05 сентября 2024, 16:41
1414
0

ПОЛУНИН: Ранее Ребров говорил, что в сборной будут те, кто играет в клубе

Бывший полузащитник сборной Украины – о предстоящем матче против албанцев

05 сентября 2024, 15:40 | Обновлено 05 сентября 2024, 16:41
1414
0
ПОЛУНИН: Ранее Ребров говорил, что в сборной будут те, кто играет в клубе
lenta.lviv.ua. Андрей Полунин

7 сентября национальная сборная Украины по футболу проведет первый поединок в Лиге наций – в Праге будет принимать албанцев.

Бывший игрок национальной сборной Украины Андрей Полунин в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился своими ожиданиями от противостояния в столице Чехии:

– Надеюсь, что подопечные Сергея Реброва хорошо поработали над ошибками, которые были допущены на недавнем Евро-2024 в Германии, где все испортил стартовый разгром от, казалось, аутсайдеров – румын. Поэтому, чтобы не наступить на те же грабли, следует отнестись к первому поединку – с албанцами, как к решающему. Иначе неприятностей будет сложно избежать. Ребята должны осознавать, что наша группа – равная по составу, более того, чехи, грузины и те же албанцы с каждым турниром прибавляют, с ними надо считаться и максимально настраиваться.

– На ваш взгляд, рулевой Сергей Ребров на сентябрьские поединки – с Албанией и Чехией – пригласил всех сильнейших?

– Это выбор Реброва и его помощников, им отвечать за результат. Однако, если бы что-то зависело от моего мнения, то я бы посоветовал взять Алексея Гуцуляка, Александра Назаренко, в конце концов, и Александр Сваток был бы не лишний при условии, что находится в боевой спортивной форме.

– Дискуссионным оказался и вызов в сборную Сергея Сидорчука, который не имеет игровой практики в Бельгии, где сейчас выступает.

– Помнится, Ребров в своих комментариях всегда подчеркивал, что будет вызывать только тех, кто постоянно играет. Что касается Сидорчука, то я считаю, что два опорника-ветерана в сборной - это много.

– Сергей Ребров также отмечал, что киевские динамовцы прибыли в расположение сборной истощенные после выступлений в еврокубках.

– Как по мне, у них было время, чтобы восстановиться. Тем более, что киевлянам пошли навстречу и их поединок в УПЛ – с «Ворсклой» перенесли.

– Болельщики главной команды страны не скрывают беспокойства и тем, что на старте сезона неубедительно выглядят представители «Шахтера» в сборной, то же можно сказать и о наших легионерах, которые или в запасе, или не оправдывают надежд.

– Здесь уже вины Реброва нет. Но у ребят есть прекрасная возможность через удачную игру в составе сборной снова поверить в себя. Потому что, действительно, есть вопросы к Михаилу Мудрику, который разочаровывает на всех «фронтах», к Артему Довбику, провалившему Евро-2024 и не забивающему за «Рому», хотя, конечно, обидно, что он травмировался уже на последнем этапе подготовки в Праге. Не только они, но и некоторые из их партнеров по сборной, прежде всего, должны сами выяснить, почему притормозили. Потому что, поверьте, от перспективного до посредственного игрока не такое уж и большое расстояние.

Ранее стали известны детали травмы Довбика и сроки его возвращения на поле.

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Сергей Ребров Андрей Полунин инсайд Лига наций сборная Украины по футболу сборная Албании по футболу сборная Чехии по футболу Украина - Албания Чехия - Украина
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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