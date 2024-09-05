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US Open
05 сентября 2024, 13:44 | Обновлено 05 сентября 2024, 14:31
662
0

Зверев снова станет второй ракеткой мира

Немецкий теннисист обойдет Алькараса и Джоковича по итогам US Open

05 сентября 2024, 13:44 | Обновлено 05 сентября 2024, 14:31
662
0
Зверев снова станет второй ракеткой мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

Немецкий теннисист Александр Зверев станет второй ракеткой мира по итогам US Open.

Это стало возможным за счет выход немца в четвертьфинал и ранних поражений Карлоса Алькараса и Новака Джоковича.

Отметим, что обойти Зверева мог Даниил Медведев, но он проиграл в 1/4 финала Яннику Синнеру.

Вторая строчка – лучший рейтинг Зверева. Последний раз он занимал такую высокую позицию в рейтинге от 29 августа 2022 года.

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Александр Зверев US Open 2024 Карлос Алькарас (теннисист) Новак Джокович рейтинг ATP
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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