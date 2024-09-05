Зверев снова станет второй ракеткой мира

Немецкий теннисист Александр Зверев станет второй ракеткой мира по итогам US Open.

Это стало возможным за счет выход немца в четвертьфинал и ранних поражений Карлоса Алькараса и Новака Джоковича.

Отметим, что обойти Зверева мог Даниил Медведев, но он проиграл в 1/4 финала Яннику Синнеру.

Вторая строчка – лучший рейтинг Зверева. Последний раз он занимал такую высокую позицию в рейтинге от 29 августа 2022 года.