US Open05 сентября 2024, 13:44 | Обновлено 05 сентября 2024, 14:31
662
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Зверев снова станет второй ракеткой мира
Немецкий теннисист обойдет Алькараса и Джоковича по итогам US Open
05 сентября 2024, 13:44 | Обновлено 05 сентября 2024, 14:31
662
0
Немецкий теннисист Александр Зверев станет второй ракеткой мира по итогам US Open.
Это стало возможным за счет выход немца в четвертьфинал и ранних поражений Карлоса Алькараса и Новака Джоковича.
Отметим, что обойти Зверева мог Даниил Медведев, но он проиграл в 1/4 финала Яннику Синнеру.
Вторая строчка – лучший рейтинг Зверева. Последний раз он занимал такую высокую позицию в рейтинге от 29 августа 2022 года.
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