Победитель Лиги Европы об обвинениях в изнасиловании: «Вы сами все знаете»
Нападающий Рафа Мир рассказал о своем состоянии
В понедельник вечером сотрудники Гражданской гвардии задержали футболиста Рафу Мира по подозрению в сексуальном насилии.
После предоставления показаний Рафа Мир и его друг Пабло Хара, выступающий за «Алькантарилью», были отпущены под залог. Руководство «Валенсии» приняло решение освободить нападающего от тренировочных занятий до конца недели для тщательного изучения сложившейся ситуации.
В кратком комментарии изданию La Sexta игрок заявил: «Со мной все в порядке. Я обязательно расскажу всю правду, когда наступит подходящий момент. Вы сами все знаете, у меня нет проблем с тем, чтобы прояснить ситуацию».
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