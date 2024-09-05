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  4. Победитель Лиги Европы об обвинениях в изнасиловании: «Вы сами все знаете»
Испания
05 сентября 2024, 13:34 | Обновлено 05 сентября 2024, 13:35
424
0

Победитель Лиги Европы об обвинениях в изнасиловании: «Вы сами все знаете»

Нападающий Рафа Мир рассказал о своем состоянии

05 сентября 2024, 13:34 | Обновлено 05 сентября 2024, 13:35
424
0
Победитель Лиги Европы об обвинениях в изнасиловании: «Вы сами все знаете»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафа Мир

В понедельник вечером сотрудники Гражданской гвардии задержали футболиста Рафу Мира по подозрению в сексуальном насилии.

После предоставления показаний Рафа Мир и его друг Пабло Хара, выступающий за «Алькантарилью», были отпущены под залог. Руководство «Валенсии» приняло решение освободить нападающего от тренировочных занятий до конца недели для тщательного изучения сложившейся ситуации.

В кратком комментарии изданию La Sexta игрок заявил: «Со мной все в порядке. Я обязательно расскажу всю правду, когда наступит подходящий момент. Вы сами все знаете, у меня нет проблем с тем, чтобы прояснить ситуацию».

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изнасилование чемпионат Испании по футболу Валенсия скандал Ла Лига Рафа Мир
Алексей Тиньков Источник: Marca
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