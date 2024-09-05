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Турция
05 сентября 2024, 13:30 | Обновлено 05 сентября 2024, 13:35
242
0

Будущий соперник Динамо. Осимхен рассказал, почему выбрал Галатарасай

Нигерийский нападающий – о неожиданном решении

05 сентября 2024, 13:30 | Обновлено 05 сентября 2024, 13:35
242
0
Будущий соперник Динамо. Осимхен рассказал, почему выбрал Галатарасай
ФК Галатасарай. Виктор Осимхен

Бывший форвард «Наполи» Виктор Осимхен рассказал, почему принял предложение «Галатасарая».

«Оньекуру (Генри Оньекуру, нигерийский вингер «Галатасарая» – ред.) рассказал мне, какие особенные болельщики у этого клуба. Я видел, как они встречали меня в аэропорту... Я был так счастлив.

Я следил за «Галатасараем» с тех пор, как к ним присоединился Дрис Мертенс, и теперь не могу дождаться», – сказал Осимхен.

В минувшем сезоне 25-летний игрок забил 17 голов и сделал 4 результативные передачи.

Отметим, что «Галатасарай» – соперник киевского «Динамо» в Лиге Европы. Киевляне сыграют с турками на выезде 21 января 2025 года в рамках седьмого тура основного турнира.

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Виктор Осимхен Наполи Галатасарай
Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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