На US Open в четвертый раз за 5 лет будет новый чемпион мужского турнира

На US Open 2024 определились все полуфиналисты в мужском ﻿одиночном разряде. Ими стали Янник Синнер (Италия), Джек Дрейпер (Великобритания), Тэйлор Фритц (США) и Фрэнсис Тиафо (США).

Отметим, что ни один из этих теннисистов ранее не выигрывал Открытый чемпионат США по теннису. Таким образом, на US Open четвертый раз за пять лет будет новый чемпион мужского турнира﻿. В 2020-м титул взял Доминик Тим, в 2021-м – Даниил Медведев, в 2022-м – Алькарас. В прошлом сезоне свой четвёртый трофей завоевал Новак Джокович.

Из четверки полуфиналистов трое никогда не играли в финалах турниров Grand Slam. Янник Синнер в этом году выиграл Открытый чемпионат Австралии.