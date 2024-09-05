Украина. Премьер лига05 сентября 2024, 13:01 | Обновлено 05 сентября 2024, 13:35
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Назаренко возглавляет список бомбардиров УПЛ по системе гол + пас
После 5 туров УПЛ хавбек Полесья забил 5 мячей и сделал 2 ассиста
05 сентября 2024, 13:01 | Обновлено 05 сентября 2024, 13:35
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По итогам 5-го тура УПЛ изменился список лучших игроков по системе гол+пас.
Лидером является хавбек житомирского Полесья Александр Назаренко (5 голов + 2 передачи).
На второе место поднялся полузащитник львовского Руха Илья Квасница, совершивший 6 результативных действий (3+3).
Рейтинг игроков УПЛ по системе гол+пас
- 1. Александр Назаренко (Полесье): 5+2=7
- 2. Илья Квасница (Рух): 3+3=6
- 3. Игорь Краснопир (Рух): 4+0=4
- 4. Александр Филиппов (Александрия): 3+1=4
- 5. Ярослав Карабин (Рух): 2+2=4
- 5. Мухаррем Яшари (ЛНЗ): 2+2=4
- 7. Кирилл Ковалец (Александрия): 3+0=3
- 8. Николай Шапаренко (Динамо): 2+1=3
- 8. Алексей Гуцуляк (Полесье): 2+1 = 3
- 8. Хуан Альвина Безерра (Александрия): 2+1=3
В списке лучших голеадоров сезона также лидирует Александр Назаренко, имея 5 забитых мячей.
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