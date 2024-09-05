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  4. Назаренко возглавляет список бомбардиров УПЛ по системе гол + пас
Украина. Премьер лига
05 сентября 2024, 13:01 | Обновлено 05 сентября 2024, 13:35
181
0

Назаренко возглавляет список бомбардиров УПЛ по системе гол + пас

После 5 туров УПЛ хавбек Полесья забил 5 мячей и сделал 2 ассиста

05 сентября 2024, 13:01 | Обновлено 05 сентября 2024, 13:35
181
0
Назаренко возглавляет список бомбардиров УПЛ по системе гол + пас
ФК Полесье. Александр Назаренко

По итогам 5-го тура УПЛ изменился список лучших игроков по системе гол+пас.

Лидером является хавбек житомирского Полесья Александр Назаренко (5 голов + 2 передачи).

На второе место поднялся полузащитник львовского Руха Илья Квасница, совершивший 6 результативных действий (3+3).

Рейтинг игроков УПЛ по системе гол+пас

  • 1. Александр Назаренко (Полесье): 5+2=7
  • 2. Илья Квасница (Рух): 3+3=6
  • 3. Игорь Краснопир (Рух): 4+0=4
  • 4. Александр Филиппов (Александрия): 3+1=4
  • 5. Ярослав Карабин (Рух): 2+2=4
  • 5. Мухаррем Яшари (ЛНЗ): 2+2=4
  • 7. Кирилл Ковалец (Александрия): 3+0=3
  • 8. Николай Шапаренко (Динамо): 2+1=3
  • 8. Алексей Гуцуляк (Полесье): 2+1 = 3
  • 8. Хуан Альвина Безерра (Александрия): 2+1=3

В списке лучших голеадоров сезона также лидирует Александр Назаренко, имея 5 забитых мячей.

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Николай Степанов Источник: УПЛ-ТВ
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