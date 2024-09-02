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Украина. Премьер лига
02 сентября 2024, 11:23 | Обновлено 02 сентября 2024, 11:50
1224
1

Турнирная таблица УПЛ. Ротань без потерь: Александрия – лидер, Шахтер – 9-й

Киевское Динамо также набрало 100% возможных баллов

02 сентября 2024, 11:23 | Обновлено 02 сентября 2024, 11:50
1224
1
Турнирная таблица УПЛ. Ротань без потерь: Александрия – лидер, Шахтер – 9-й
УПЛ

С 30 августа по 1 сентября прошли матчи 5-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Центральный матч тура между Кривбассом и Шахтером был прерван на 50-й минуте при счете 0:1 из-за воздушной тревоги.

Вверху турнирной таблицы продолжает находиться Александрия. Команда Руслана Ротаня набрала 12 баллов из 12 и пока что не теряла очки в чемпионате. Далее идет житомирское Полесье (10 пунктов из 12).

По 9 очков набрали Рух, ЛНЗ, Динамо и Заря. Киевский клуб, победив ЛНЗ (1:0), имеет 100% возможных баллов, а вот донецкий Шахтер с двумя поражениями и 6 пунктами занимает лишь 9-е место.

Внизу турнирной таблицы находятся Колос (2 пункта) и Оболонь (1).

Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

  • Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
  • Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
  • Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
  • Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ УПЛ. 5-й тур

🔹 30 августа (пятница)

  • 15:30. Оболонь – Заря – 0:2
  • 18:00. Рух – Ингулец – 5:0

🔹 31 августа (суббота)

  • 13:00. Карпаты – Ворскла – 1:1
  • 15:30. Александрия – Колос – 2:1
  • 18:00. Черноморец – Полесье – 1:4

🔹 1 сентября (воскресенье)

  • 13:00. Верес – Левый Берег – 1:3
  • 15:30. Динамо – ЛНЗ – 1:0
  • 18:00. Кривбасс – Шахтер – 0:1 (матч прерван на 50-й минуте)

🏆 Турнирная таблица

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу статистические расклады Динамо Киев Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Черноморец Одесса Заря Луганск Верес Ровно Александрия Оболонь Киев Полесье Житомир Ворскла Полтава Ингулец выбор редакции Колос Ковалевка Рух Львов ЛНЗ Черкассы Левый Берег Киев
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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onco-clown
Александрия, Полесье и Рух - три новые силы украинского клубного футбола)
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