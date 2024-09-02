Турнирная таблица УПЛ. Ротань без потерь: Александрия – лидер, Шахтер – 9-й

С 30 августа по 1 сентября прошли матчи 5-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Центральный матч тура между Кривбассом и Шахтером был прерван на 50-й минуте при счете 0:1 из-за воздушной тревоги.

Вверху турнирной таблицы продолжает находиться Александрия. Команда Руслана Ротаня набрала 12 баллов из 12 и пока что не теряла очки в чемпионате. Далее идет житомирское Полесье (10 пунктов из 12).

По 9 очков набрали Рух, ЛНЗ, Динамо и Заря. Киевский клуб, победив ЛНЗ (1:0), имеет 100% возможных баллов, а вот донецкий Шахтер с двумя поражениями и 6 пунктами занимает лишь 9-е место.

Внизу турнирной таблицы находятся Колос (2 пункта) и Оболонь (1).

Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации

Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации

Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ УПЛ. 5-й тур

🔹 30 августа (пятница)

15:30. Оболонь – Заря – 0:2

– 0:2 18:00. Рух – Ингулец – 5:0

🔹 31 августа (суббота)

13:00. Карпаты – Ворскла – 1:1

15:30. Александрия – Колос – 2:1

– Колос – 2:1 18:00. Черноморец – Полесье – 1:4

🔹 1 сентября (воскресенье)

13:00. Верес – Левый Берег – 1:3

– 1:3 15:30. Динамо – ЛНЗ – 1:0

– ЛНЗ – 1:0 18:00. Кривбасс – Шахтер – 0:1 (матч прерван на 50-й минуте)

🏆 Турнирная таблица