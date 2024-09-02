Турнирная таблица УПЛ. Ротань без потерь: Александрия – лидер, Шахтер – 9-й
Киевское Динамо также набрало 100% возможных баллов
С 30 августа по 1 сентября прошли матчи 5-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25.
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Центральный матч тура между Кривбассом и Шахтером был прерван на 50-й минуте при счете 0:1 из-за воздушной тревоги.
Вверху турнирной таблицы продолжает находиться Александрия. Команда Руслана Ротаня набрала 12 баллов из 12 и пока что не теряла очки в чемпионате. Далее идет житомирское Полесье (10 пунктов из 12).
По 9 очков набрали Рух, ЛНЗ, Динамо и Заря. Киевский клуб, победив ЛНЗ (1:0), имеет 100% возможных баллов, а вот донецкий Шахтер с двумя поражениями и 6 пунктами занимает лишь 9-е место.
Внизу турнирной таблицы находятся Колос (2 пункта) и Оболонь (1).
Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25
- Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
- Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
- Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
- Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
⚽️ УПЛ. 5-й тур
🔹 30 августа (пятница)
- 15:30. Оболонь – Заря – 0:2
- 18:00. Рух – Ингулец – 5:0
🔹 31 августа (суббота)
- 13:00. Карпаты – Ворскла – 1:1
- 15:30. Александрия – Колос – 2:1
- 18:00. Черноморец – Полесье – 1:4
🔹 1 сентября (воскресенье)
- 13:00. Верес – Левый Берег – 1:3
- 15:30. Динамо – ЛНЗ – 1:0
- 18:00. Кривбасс – Шахтер – 0:1 (матч прерван на 50-й минуте)
🏆 Турнирная таблица
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