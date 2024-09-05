Украинский специалист возглавил клуб из Кыргызстана
Сергей Пучков заключил контракт с «Мурас Юнайтед»
Как стало известно Spоrt.ua, в профессиональной карьере Сергея Пучкова, который выигрывал Кубок Украины с симферопольской «Таврией», появился новый клуб. Им стал представитель элиты Кыргызстана «Мурас Юнайтед» из города Джалал-Абад.
В чемпионате страны он ведет борьбу за одно из призовых мест, а также будет играть в финале Кубка Кыргызстана.
С этим клубом Пучков заключил контракт до завершения нынешнего сезона с возможной пролонгацией на один год.
Известно, что до переезда в «Мурас Юнайтед» имя 62-летнего специалиста фигурировало в списках кандидатов на роль главного тренера одесского «Черноморца» и луганской «Зари».
Ранее мы сообщали, что зарубежный клуб может приобрести защитника «Шахтера» Става Лемкина.
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