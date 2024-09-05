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  4. Людмила Киченок прокомментировала выход в парный финал US Open 2024
US Open
05 сентября 2024, 12:55 |
279
0

Людмила Киченок прокомментировала выход в парный финал US Open 2024

Украинская теннисистка объяснила, почему настолько хорошо пошла игра в полуфинале

05 сентября 2024, 12:55 |
279
0
Людмила Киченок прокомментировала выход в парный финал US Open 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе со своей напарницей Аленой Остапенко (Латвия) пробились в финал парного разряда Открытого чемпионата США 2024.

После завершения полуфинального матча Люда поделилась эмоциями от победы.

«Во-первых, я хочу поблагодарить всех зрителей за то, что пришли и поддержали нас. Это была замечательная атмосфера, мы получили удовольствие от выступления перед вами. Почему у нас настолько хорошо пошла игра? Я думаю, что это наш стиль в целом. Мы стараемся доминировать на корте, играть агрессивно. Сегодня это сработало.

Я думаю, у нас точно есть химия. Я не знаю, как это объяснить. Мы просто чувствуем друг друга. Все зависит от ситуации, мы адаптируемся, поэтому, например, когда кто-то говорит больше, а кто-то меньше», – сказала Киченок.

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Людмила Киченок Алена Остапенко US Open 2024
Владимир Клепач Источник: Большой теннис Украины
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