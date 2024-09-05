Людмила Киченок прокомментировала выход в парный финал US Open 2024

Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе со своей напарницей Аленой Остапенко (Латвия) пробились в финал парного разряда Открытого чемпионата США 2024.

После завершения полуфинального матча Люда поделилась эмоциями от победы.

«Во-первых, я хочу поблагодарить всех зрителей за то, что пришли и поддержали нас. Это была замечательная атмосфера, мы получили удовольствие от выступления перед вами. Почему у нас настолько хорошо пошла игра? Я думаю, что это наш стиль в целом. Мы стараемся доминировать на корте, играть агрессивно. Сегодня это сработало.

Я думаю, у нас точно есть химия. Я не знаю, как это объяснить. Мы просто чувствуем друг друга. Все зависит от ситуации, мы адаптируемся, поэтому, например, когда кто-то говорит больше, а кто-то меньше», – сказала Киченок.