Людмила Киченок прокомментировала выход в парный финал US Open 2024
Украинская теннисистка объяснила, почему настолько хорошо пошла игра в полуфинале
Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе со своей напарницей Аленой Остапенко (Латвия) пробились в финал парного разряда Открытого чемпионата США 2024.
После завершения полуфинального матча Люда поделилась эмоциями от победы.
«Во-первых, я хочу поблагодарить всех зрителей за то, что пришли и поддержали нас. Это была замечательная атмосфера, мы получили удовольствие от выступления перед вами. Почему у нас настолько хорошо пошла игра? Я думаю, что это наш стиль в целом. Мы стараемся доминировать на корте, играть агрессивно. Сегодня это сработало.
Я думаю, у нас точно есть химия. Я не знаю, как это объяснить. Мы просто чувствуем друг друга. Все зависит от ситуации, мы адаптируемся, поэтому, например, когда кто-то говорит больше, а кто-то меньше», – сказала Киченок.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Киевляне уже заработали 4.31 млн евро за выход в основной этап Лиги Европы
«Заря» получит Владислава Супрягу, Игоря Горбача и 2.5 миллиона евро