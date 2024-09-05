Один из главных претендентов на ЗМ прокомментировал попадание в номинанты

4 сентября France Football объявил список претендентов на главную индивидуальную награду – Золотой мяч 2024.

Защитник мадридского «Реала» ответил на вопрос касательно своих шансов на получение награды:

– Чувствуете ли вы, что можете выиграть Золотой мяч?

– Будучи защитником или вратарем, выиграть Золотой мяч очень сложно. Мне приятно быть в списке и иметь шансы. Дальше посмотрим.

Стоит отметить, что Карвахаль в прошедшем сезоне выиграл чемпионат Испании, Суперкубок Испании, Лигу чемпионов и чемпионат Европы.