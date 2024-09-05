Один из главных претендентов на ЗМ прокомментировал попадание в номинанты
Дани Карвахаль здраво оценил свои шансы на главную индивидуальную награду
4 сентября France Football объявил список претендентов на главную индивидуальную награду – Золотой мяч 2024.
Защитник мадридского «Реала» ответил на вопрос касательно своих шансов на получение награды:
– Чувствуете ли вы, что можете выиграть Золотой мяч?
– Будучи защитником или вратарем, выиграть Золотой мяч очень сложно. Мне приятно быть в списке и иметь шансы. Дальше посмотрим.
Стоит отметить, что Карвахаль в прошедшем сезоне выиграл чемпионат Испании, Суперкубок Испании, Лигу чемпионов и чемпионат Европы.
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