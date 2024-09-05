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  4. Один из главных претендентов на ЗМ прокомментировал попадание в номинанты
Испания
05 сентября 2024, 12:40 | Обновлено 05 сентября 2024, 13:12
294
0

Один из главных претендентов на ЗМ прокомментировал попадание в номинанты

Дани Карвахаль здраво оценил свои шансы на главную индивидуальную награду

05 сентября 2024, 12:40 | Обновлено 05 сентября 2024, 13:12
294
0
Один из главных претендентов на ЗМ прокомментировал попадание в номинанты
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Карвахаль

4 сентября France Football объявил список претендентов на главную индивидуальную наградуЗолотой мяч 2024.

Защитник мадридского «Реала» ответил на вопрос касательно своих шансов на получение награды:

Чувствуете ли вы, что можете выиграть Золотой мяч?

– Будучи защитником или вратарем, выиграть Золотой мяч очень сложно. Мне приятно быть в списке и иметь шансы. Дальше посмотрим.

Стоит отметить, что Карвахаль в прошедшем сезоне выиграл чемпионат Испании, Суперкубок Испании, Лигу чемпионов и чемпионат Европы.

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Дани Карвахаль Золотой мяч Реал Мадрид
Алексей Тиньков Источник: AS
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