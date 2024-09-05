Мельгоса рассказал, как у него налажено сотрудничество с Ребровым
Главный тренер молодежной сборной Украины постоянно общается с наставником национальной команды
Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса в большом интервью рассказал о том, как налажено сотрудничество с наставником национальной команды Сергеем Ребровым.
- Насколько у вас сейчас налажено сотрудничество с главным тренером сборной Украины Сергеем Ребровым?
- Мы постоянно общаемся с Сергеем Ребровым и его тренерским штабом, говорим о том, как мы можем улучшить процессы, об игроках, конечно. То есть, это постоянная работа.
Я хочу повторить то, что уже несколько раз говорил. Это путь ротации и роста. Это касается не только первой команды, но и молодежки, – сказал Мельгоса.
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