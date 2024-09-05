Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мельгоса рассказал, как у него налажено сотрудничество с Ребровым
Сборная УКРАИНЫ
05 сентября 2024, 13:02 | Обновлено 05 сентября 2024, 13:28
195
0

Мельгоса рассказал, как у него налажено сотрудничество с Ребровым

Главный тренер молодежной сборной Украины постоянно общается с наставником национальной команды

05 сентября 2024, 13:02 | Обновлено 05 сентября 2024, 13:28
195
0
Мельгоса рассказал, как у него налажено сотрудничество с Ребровым
УАФ

Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса в большом интервью рассказал о том, как налажено сотрудничество с наставником национальной команды Сергеем Ребровым.

- Насколько у вас сейчас налажено сотрудничество с главным тренером сборной Украины Сергеем Ребровым?
- Мы постоянно общаемся с Сергеем Ребровым и его тренерским штабом, говорим о том, как мы можем улучшить процессы, об игроках, конечно. То есть, это постоянная работа.

Я хочу повторить то, что уже несколько раз говорил. Это путь ротации и роста. Это касается не только первой команды, но и молодежки, – сказал Мельгоса.

По теме:
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2025: Украина U-21 – Сербия U-21
Украина U-21 – Сербия U-21. Текстовая трансляция матча
ФОТО. Сборная Украины U-21 совершила прогулку по Риге
сборная Украины по футболу U-21 Унаи Мельгоса Сергей Ребров сборная Украины по футболу
Владимир Клепач Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полуфиналистка US Open рассказала о причинах скандала с чемпионкой ОИ-2024
Теннис | 04 сентября 2024, 15:26 2
Полуфиналистка US Open рассказала о причинах скандала с чемпионкой ОИ-2024
Полуфиналистка US Open рассказала о причинах скандала с чемпионкой ОИ-2024

Эмма Наварро объяснила, почему странно повела себя после матча с Чжэн Циньвень

Жирона и Рома отреагировали на номинацию Довбика на Золотой мяч 2024
Футбол | 04 сентября 2024, 21:58 1
Жирона и Рома отреагировали на номинацию Довбика на Золотой мяч 2024
Жирона и Рома отреагировали на номинацию Довбика на Золотой мяч 2024

Артем получил шанс выиграть престижную индивидуальную награду

ФОТО. Сборная Украины продолжает подготовку к матчам Лиги наций
Футбол | 05.09.2024, 11:57
ФОТО. Сборная Украины продолжает подготовку к матчам Лиги наций
ФОТО. Сборная Украины продолжает подготовку к матчам Лиги наций
ВИДЕО. Дюплантис выиграл выставочный забег на 100 м у Вархольма
Другие виды | 04.09.2024, 23:23
ВИДЕО. Дюплантис выиграл выставочный забег на 100 м у Вархольма
ВИДЕО. Дюплантис выиграл выставочный забег на 100 м у Вархольма
Расизм и дискриминация. Фаны Гамбурга призвали не сдавать стадион Динамо
Футбол | 05.09.2024, 10:24
Расизм и дискриминация. Фаны Гамбурга призвали не сдавать стадион Динамо
Расизм и дискриминация. Фаны Гамбурга призвали не сдавать стадион Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Клуб, у которого ТЦК призвали футболиста, снимется с украинского чемпионата
Клуб, у которого ТЦК призвали футболиста, снимется с украинского чемпионата
03.09.2024, 22:25 42
Футбол
Джошуа назвал боксера, который бы победил Усика, Кличко и Майка Тайсона
Джошуа назвал боксера, который бы победил Усика, Кличко и Майка Тайсона
04.09.2024, 07:44 6
Бокс
Минус Свентек и олимпийская чемпионка. Определены пары 1/2 финала US Open
Минус Свентек и олимпийская чемпионка. Определены пары 1/2 финала US Open
05.09.2024, 04:20 5
Теннис
Украинский клуб из-за экономии средств добирался поездом на матч УПЛ
Украинский клуб из-за экономии средств добирался поездом на матч УПЛ
03.09.2024, 22:50 10
Футбол
Шахтер сделал Кривбассу неожиданное предложение по перенесенному матчу
Шахтер сделал Кривбассу неожиданное предложение по перенесенному матчу
03.09.2024, 12:02 30
Футбол
Шовковский не рассчитывает. Игрок Динамо получил предложение из Испании
Шовковский не рассчитывает. Игрок Динамо получил предложение из Испании
05.09.2024, 00:59 5
Футбол
В Италии назвали виновника, из-за которого Довбик не забивает за Рому
В Италии назвали виновника, из-за которого Довбик не забивает за Рому
03.09.2024, 08:51 1
Футбол
Мегакамбек во втором сете. Определена первая полуфиналистка US Open
Мегакамбек во втором сете. Определена первая полуфиналистка US Open
03.09.2024, 20:39 7
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем