Унаи МЕЛЬГОСА: «Были определенные небольшие проблемы с некоторыми игроками»

2 сентября футболисты и тренерский штаб молодежной сборной Украины собрались в столице Латвии, где начали непосредственную подготовку к очередным поединкам квалификации Евро-2025 (U-21).

6 сентября состоится матч Украина – Сербия, который пройдет в Риге на LNK Sporta Parks. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

10 сентября в городе Баллимина на стадионе «Шоуграундс» пройдет поединок Северная Ирландия – Украина. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

Главный тренер сине-желтых Унаи Мельгоса поделился ожиданиями от матчей.

- Как будете настраивать своих подопечных после длительной паузы между матчами молодежки?

- Да, у нас была достаточно большая пауза между играми. Последний раз мы играли против Азербайджана. Все приехали на сбор с большим желанием играть и представлять страну. Мы как можно быстрее попробуем погрузить игроков в ту рабочую атмосферу, которую мы стремимся создать.

- Есть ли накануне сентябрьских матчей существенные кадровые проблемы в команде?

- Были определенные небольшие проблемы с некоторыми игроками, но это нормально. Они только начали сезон, и им нужно адаптироваться. На этом этапе все команды имеют определенные проблемы.

- Некоторые футболисты молодежки имели насыщенное соревнованиями лето. Не будут ли иметь эти матчи негативного эффекта в плане накопленной усталости?

- Я думаю, что в целом у всех сборных Украины был напряженный год. И это потому, что мы в числе стран, чьи команды квалифицировались на чемпионаты Европы для игроков в возрасте до 17 лет, до 19 лет, были представлены на Олимпийских играх и играли на Евро-2024 в Германии. В определенной степени это потому, что мы хорошо поработали. Это нелегко. Но не все страны имеют такие проблемы. К счастью, у нас есть. Поэтому с точки зрения удовлетворенности работой, хорошо, что мы сыграли на Олимпиаде. С точки зрения усталости, которую испытывают игроки, думаю, мы с этим справимся.

- На старте сезона игроки могут быть в разных физических кондициях. Это утверждение касается и вашей команды?

- Да, мы работаем с игроками, которые начали сезон в разных лигах. Это одна из вещей, с которой сталкиваются тренеры сборных. Но мы должны приспособиться к ситуации, которая есть у игроков, и не пытаться искать оправданий. Поэтому мы адаптируемся к тому, в каком физическом состоянии приезжают игроки, и стараемся показать лучший результат.

- Впереди – два матча с Сербией и два непростых выезда в Северную Ирландию и Англию. Как лично вы и ваша команда будете настраиваться на эти поединки?

- В целом подготовка к этим матчам не будет существенно отличаться от других тренировочных сборов, потому что это постоянный процесс для игроков. Он не заканчивается ни на этом сборе, ни на предыдущих. У нас будут определенные специфические требования, и мы будем над этим работать. Но самое главное – это непрерывность процесса для игроков, для их понимания подготовки, унификации с работой первой команды. И мы стараемся это делать, чтобы игроки быстро адаптировались, когда переходят в первую команду. Поэтому мы не будем сильно менять тренировочный процесс, а будем придерживаться нашего плана.

- В молодежке делают ставку на футболистов из УПЛ. В ближайшем будущем в команде станет больше легионеров, учитывая количество наших юношей за рубежом?

- Одна из важнейших задач для Украинской ассоциации футбола – просмотреть всех игроков, которых мы имеем. В Украине это легче, потому что мы их знаем, но многие футболисты играют за рубежом, и мы прилагаем очень большие усилия, чтобы иметь возможность наблюдать за ними. Это нелегко. Мы следим за игроками за рубежом, но знаете, факт попадания в национальную сборную связан с тем, как ты играешь, а не с тем, где ты играешь. Мы наблюдаем за игроками разного возраста, могут в любой момент появиться новые игроки, которые могут доукомплектовать сборные.

- По итогам матча с Сербией сборная Украины может гарантировать себе как минимум плей-офф. Чего следует ожидать от соперника, учитывая турнирную ситуацию?

- Я думаю, что соперник хороший. Они постараются сделать все возможное, чтобы достичь нужного результата. На самом деле, ты никогда не знаешь, как именно настраивается оппонент, чего они ожидают, как будут реагировать на ситуацию. На самом деле, Сербия также собирается сменить некоторых игроков. Мы должны сосредоточиться на том, как мы работаем и на росте команды в целом. Я думаю, что это самое главное, над чем мы работали этот год с командой U-21, и мы должны продолжать это делать. Прошлое – это прошлое, а сейчас мы должны сосредоточиться на настоящем и продолжать развиваться. Я думаю, что если мы будем работать так же, как мы работали в прошлом, с точки зрения отношения, с точки зрения стремления расти, – впереди у нас хорошие результаты.

- Какого мнения вы о ближайшем оппоненте – сборной Сербии?

- Сербия – сильная команда. Это понятно. Даже если они довызвали некоторых новых игроков на матчи против Украины, это очень хорошая команда. Я ожидаю сильного соперника, с которым нам будет непросто, и мы должны подготовиться к этим матчам. И, конечно, такие матчи важны для развития карьеры игроков.

- Как оцените действия некоторых ваших подопечных в матчах олимпийского турнира?

- Я думаю, что они сыграли хорошо. Я смотрел матчи на Олимпиаде во Франции и на предыдущих турнирах. Я думаю, что они показали высокий уровень игры. Это было нелегко, потому что общий уровень команд на Олимпиаде был хороший. Есть определенные детали, которые влияют на игру. Мы не должны сосредотачиваться только на факте конечного результата. Это хороший опыт для игроков. Они заслужили на то, чтобы сыграть на Играх, поскольку прошли сложную квалификацию. Я повторяю, не все команды смогли этого достичь. Поэтому я доволен.

- Какие вообще впечатления от выступления украинской команды во Франции?

- Да, такие же самые. Я имею в виду, что команда хорошо выступила. Это был хороший опыт для игроков. Это поможет им в дальнейшем развитии. Поэтому я думаю, что это был хороший турнир.

- Насколько ситуация в стране влияет на подготовку команды к грядущим матчам с Сербией, Северной Ирландией и Англией?

- Есть некоторые небольшие логистические проблемы, которые влияют на нас. Но я повторяю, я не люблю говорить об оправданиях или подобных вещах. Ребята здесь. Мы будем полноценно тренироваться и будем отталкиваться от ситуации, которая у нас есть. Это то, что мы имеем, и нам нужно справиться с этим и адаптироваться к ситуации. Это не проблема. Это наша реальность. И все.

- Насколько у вас сейчас налажено сотрудничество с главным тренером сборной Украины Сергеем Ребровым?

- Мы постоянно общаемся с Сергеем Ребровым и его тренерским штабом, говорим о том, как мы можем улучшить процессы, об игроках, конечно. То есть это постоянная работа. Я хочу повторить то, что уже несколько раз говорил. Это путь ротации и роста. Это касается не только первой команда, но и молодежки.

- Всех ли, кого планировали, вызвали?

- Да, я вызвал всех игроков, которых хотел. Иногда у нас возникают какие-то небольшие проблемы или травмы, которые влияют на нас, но все в порядке. Те игроки, которые здесь, в расположении команды, – это футболисты, которые должны быть здесь на данный момент.

- Команда долго не собиралась, как оцените за это время прогресс футболистов, приехавших в сборную?

- Есть разные ситуации. Я считаю, что все игроки улучшают свои игровые качества, но все индивидуально. Некоторые игроки, возможно, в прошлом году играли больше, в этом году меньше, и наоборот. Нам нужно, чтобы они быстро включились, приспособились к нашим требованиям. И мы надеемся, что впереди у нас не только хорошие матчи, но и вся тренировочная неделя будет хорошей.

- Как следили за кандидатами в сборную?

- Не только я, это работа, которую выполняет много людей, скауты. И УАФ много вкладывает в то, чтобы мы имели возможность наблюдать за игроками. Это нелегко, но мы проводим много времени за просмотром матчей. У нас есть возможность смотреть поединки иногда вживую, иногда по видео. Мы стараемся получать информацию от клубов, общаться с игроками. Это работа, которую ты все время должен выполнять, работая в сборной.