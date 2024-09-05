Джессика Пегула – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь с четверга на пятницу состоятся матчи 1/2 финала в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате США по теннису.

Во втором поединке этой стадии сыграют американка Джессика Пегула (№6 WTA) и чешка Каролина Мухова (№52 WTA). Встерча сотоится после поединка Эмма Наварро – Арина Соболенко. Ориентировочное время начала поединка – 03:30 по Киеву.

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Это будет 2-я встреча теннисисток, первую выиграла американка.

В финальном раунде победительница поединка сразится против Эммы Наварро (№12 WTA) или Арины Соболенко (№2 WTA).

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