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  4. Джессика Пегула – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
05 сентября 2024, 11:40 | Обновлено 05 сентября 2024, 11:41
233
1

Джессика Пегула – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на US Open

05 сентября 2024, 11:40 | Обновлено 05 сентября 2024, 11:41
233
1
Джессика Пегула – Каролина Мухова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролина Мухова

В ночь с четверга на пятницу состоятся матчи 1/2 финала в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате США по теннису.

Во втором поединке этой стадии сыграют американка Джессика Пегула (№6 WTA) и чешка Каролина Мухова (№52 WTA). Встерча сотоится после поединка Эмма Наварро – Арина Соболенко. Ориентировочное время начала поединка – 03:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, первую выиграла американка.

В финальном раунде победительница поединка сразится против Эммы Наварро (№12 WTA) или Арины Соболенко (№2 WTA).

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смотреть онлайн US Open 2024 Джессика Пегула Каролина Мухова
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Олександр Науменко
Давай "Цокотуха", прийшов час брати Шолом.
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